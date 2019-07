Pozoruhodné, co pořád dokážou! Kdo inspiruje jednoho z nejlepších hokejistů současnosti?

Jen málo hokejistů dokázalo tolik co Crosby, který za necelý týden oslaví dvaatřicáté narozeniny. Kanadský útočník má ve své sbírce dvě zlata z olympijských her, je mistrem světa a zároveň trojnásobným vítězem Stanley Cupu. Do toho spousta individuálních ocenění; včetně dvou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče sezony NHL či dvou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu ročníku.

Přesto se nadále touží zlepšovat, proto si bere příklad z osobností z jiných sportů, které si dlouhodobě drží vysokou výkonnost. Tím prvním je brzy dvaačtyřicetiletý hráč amerického fotbalu Tom Brady, který v únoru získal s New England Patriots v NFL rekordní šestý Super Bowl.

Roger Federer na letošním Wimbledonu.

Andrew Couldridge, Reuters

Druhým Crosbyho vzorem je pak švýcarský tenista Roger Federer, jenž v neděli v sedmatřiceti letech nakonec neúspěšně bojoval ve finále Wimbledonu proti Novaku Djokovičovi o svůj 21. grandslamový titul.

„Vidět, co pořád dokážou, je pozoruhodné. Hrozně rád jsem už jenom svědkem takových věcí. Neporovnávám se s nimi, protože mají svoji vlastní soutěž. Myslím si ale, že jako sportovec se máte snažit od takových osobností učit. Jsou totiž inspirující," prohlásil Crosby pro The Athletic.

Od Federera s Bradym se chce přiučit především jejich mentalitě a schopnosti měnit se s přibývajícími roky. „Hra okolo vás se mění a v některých věcech se musíte přizpůsobovat. Ale detaily, jako pracovní morálka nebo příprava, zůstávají pořád stejné," uvědomuje si Crosby.