Ruský vicemistr světa se toho nebojí. Otevřeně kritizoval poměry v Rusku i Putina

Panarin dříve podporoval ruského prezidenta Vladimíra Putina, teď vysvětlil, že to bylo v době, kdy se o politiku moc nezajímal a staral se jen o svou kariéru na ledě. Zlom prý u něj nastal asi před dvěma lety, kdy začal více sledovat politické dění. V rozhovoru řekl, že Rusko potřebuje změnu ve vedení.

"Putin už neumí rozeznat, co je správné a co špatné. Má kolem sebe spoustu lidí, kteří ovlivňují jeho rozhodování. Když kolem vás dvacet let lidé chodí, plácají vás po zádech a říkají, jak všechno děláte skvěle, tak si pak nepřipustíte žádné chyby," přiznává Panarin.

Rangers' Artemi Panarin shockingly critiques Vladimir Putin https://t.co/4Alw8Red7a pic.twitter.com/SOiV5tYba6 — New York Post (@nypost) 19. července 2019

Na otázku, jakou změnu si myslí, že by Rusko potřebovalo, odpověděl, že je všeobecně třeba zlepšit kvalitu života. "Chci, aby se lidem žilo lépe, aby učitelé a lékaři měli lepší platy. Nechci, aby se vykládalo, že pokud se někomu v Rusku nelíbí, může odejít. Téměř všechny mozky už odešly."

Největší problém však vidí, jak to sám nazval, v bezpráví v Rusku. "Je špatné, když se nemůžete otevřeně vyjádřit. Kdyby naše země byla skutečně silná, naslouchali by nám, místo toho, aby nás sankcionalizovali. V Americe může sportovec klidně kritizovat prezidenta, nebo odmítnout návštěvu Bílého domu, u nás je to nepředstavitelné."

Počítám s tím, že mě teď lidé budou kritizovat

Ruský reprezentant si je vědom toho, že teď se na něj možná nahrne vlna kritiky, říká ale, že je důležité o problémech mluvit. "I když lidé možná namítnou, že se mi snadno kritizuje, když žiju v Americe, ale já chci změnu, chci, aby se lidem žilo lépe a aby mohli otevřeně říkat, co si myslí."

Na závěr v rozhovoru uvedl, že i když hokejisté nerozumí politice asi jako politici samotní, tak stále mají právo se k ní vyjadřovat. "Pokud se to politikům nelíbí, tak proč oni hrají hokej? Pokud by měli hráči tvrdit, že by se politici měli sportu vyhýbat, tak potom by Vladimír Vladimirovič měl prodat brusle," kritizuje Panarin.