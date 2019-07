Neuvirth čelí výzvě, popere se o místo v Maple Leafs. Jsem nadšený, je to čest, říká

„Jednal jsem s pár týmy, a nakonec se dohodl s Torontem. Půjdu tam v září na try out," řekl po pondělním tréninku hokejistů pražské Sparty, s níž se bude až do odletu za oceán připravovat. „Jsem jí vděčný, že s kluky můžu trénovat," usmíval se 29letý gólman. Loňský ročník byl pro něj psychicky náročný, fyzicky se ovšem momentálně cítí dobře. „Měl jsem čas se dát do kupy. Dělal jsem letní přípravu skoro celou sezonu, mám natrénováno," připomíná.

O angažmá v Maple Leafs se popere, byť měl na stole i nabídku jednocestné smlouvy z jiných klubů. „Měl bych sice své jisté, jenže za minimum peněz. Byl jsem ale překvapený, kolik klubů zavolalo. Když se ozvalo Toronto, všechny ostatní jsem pustil z hlavy. Ze všech týmů mi dávalo největší smysl. Slíbilo mi férový kemp, že to bude otevřené," hlásí bývalý gólman Washingtonu, Buffala a New York Islanders.

Michal Neuvirth tells reporters he has a PTO with the Maple Leafs https://t.co/ItOa7c7bE3 — Pension Plan Puppets (@PPPLeafs) 22. července 2019

Zájem Javorových listů ho přitom hodně potěšil. „Jsem nadšený, je to pro mě čest. Je to jako Sparta tady v Čechách nebo Real Madrid ve fotbale. Zkusím to a věřím, že tým udělám. Chci ještě v hokeji něco dosáhnout a vyhrát," tvrdí Neuvirth.

Do Kanady zatím odletí sám. „Manželka s dětmi tady zůstanou. Babičky, dědečkové si ještě užijou děti, protože přes rok je moc nevidí. A když to dobře dopadne, tak přiletí za mnou," vykládá. V případě že by mu zámoří nedopadlo, je ve hře i návrat do Evropy. O případném odchodu do KHL však vůbec neuvažuje. „Nějakých třináct let jsem v Americe a nacestoval jsem se dost. Nemám zapotřebí chodit do KHL, už kvůli rodině," dodal Neuvirth.