Neuvirth se NHL nevzdává. Díky zkušební smlouvě bude bojovat o místo v Torontu

Ještě není konec! Hokejový brankář Michal Neuvirth se pokusí navázat na kariéru v NHL. Dohodl se na zkušebním kontraktu s Torontem a v září bude bojovat o místo v týmu. Jednatřicetiletý Neuvirth to dnes řekl novinářům po tréninku extraligové Sparty, s níž se bude do odletu do zámoří připravovat.

"Určitě chci ještě zpátky do NHL. Jednal jsem s pár týmy a nakonec jsme se dohodli s Torontem, takže půjdu na try out k Maple Leafs," řekl Neuvirth, který má po vypršení dvouleté smlouvy s Philadelphií na pět milionů dolarů status volného hráče.

"Je to pro mě určitě velká výzva. Když mi zavolali z Toronta, tak jsem pustil z hlavy všechny ostatní týmy. Toronto Maple Leafs - to je čest. Jako Sparta tady v Čechách, takový Real Madrid v hokeji. Jsem z toho nadšený a poperu se o to," hlásil nadšeně Neuvirth.

Rodák z Ústí nad Labem Neuvirth má s nejlepší ligou světa bohaté zkušenosti. V NHL debutoval ještě jako hráč Washingtonu v sezoně 2008/09, prošel také Buffalem a New York Islanders. V uplynulém ročníku ale zasáhl v dresu Flyers i kvůli zdravotním potížím pouze do sedmi zápasů.