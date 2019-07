Proč Columbus neměl šanci udržet ruské hvězdy? Za vším hledej ženy

Brilantní útočník Artěmij Panarin prchnul z Ohia do New York Rangers, kteří mu během sedmi let vysázejí 81,5 milionu dolarů hrubého. Gólman Sergej Bobrovskij bude chytat nejen bronz na Floridě, Panthers si ho pojistili sedmdesáti miliony do konce sezony 2025-26. A třetí do hvězdné party Matt Duchene je od nového ročníku odhodlán hájit zájmy Nashvillu. V průměru za osm milionů na rok.

Kanadský zpěvák Michael Bublé, který v září vystoupí i v Praze, na nedávném koncertu v Columbusu označil zmiňovanou trojku v nadsázce za idioty a přiznal se k tomu, že Blue Jackets fandil v play off... Pro jejich příznivce to ale byla jen slaboučká náplast na rozervaná srdce.

Music star Michael Buble pleased the Schottenstein Center crowd when he said Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky and Matt Duchene were "idiots" for leaving the Blue Jackets. #CBJ https://t.co/WR3gr7Uo5A — 1st Ohio Battery (@1stOhioBattery) July 23, 2019

O zájmu Rangers o Panarina se však mluvilo minimálně od jeho nečekaného odchodu z Chicaga, které za něj z Columbusu získalo před dvěma lety Brandona Saada, aby zacelilo mezeru po Mariánu Hossovi.

Ke cti ruského mladíka slouží, že v Ohiu, narozdíl od jiných, nic neodfláknul. Během dvou let si vylepšil osobní bodové rekordy na 82 a 87 bodů. Dvakrát po sobě se Blue Jackets s Panarinem v sestavě dostali do play off.

Před tím letošním generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen vsadil všechno na jednu kartu. Před uzávěrku přestupů odmítl veškeré nabídky, které mu přistály na stole a duo Bobrovskij, Panarin si ponechal v týmu, do kterého navíc získal Duchenea. I s tím rizikem, že za ně v létě nic nedostane.

Bobrovsky: There was 'no chance' I'd sign extension with Blue Jackets https://t.co/CAWFAf1z4B pic.twitter.com/PjJIl9cvb0 — theScore NHL (@theScoreNHL) July 25, 2019

A taky že nedostal. Columbus sice v prvním kole senzačně vyřadil ve čtyřech utkáních nejlepší mužstvo základní části Tampu, jenže následně v šesti zápasech ztroskotal s Bostonem a sen finského manažera se proměnil v bolestnou realitu. Na volném trhu byl za otloukánka.

"Nechci moc zabíhat do detailů, ale udělali jsme všechno, abychom ty hráče udrželi. Někdy ale musíte přijmout to, co nedokážete nijak ovlivnit. Bobrovskij a jeho manželka měli nějakou představu, Panarin a jeho přítelkyně také...," naznačil Kekäläinen sílu poradního ženského hlasu.

Bobrovského manželka Olja už druhý den po vyřazení Blue Jackets v play off zveřejnila fotku zbalených kufrů, což v kontextu končící smlouvy jejího muže znamenalo jediné: Sem se nevrátíme. A další fotografie už byla pořízena v Miami.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Dream team ♥️ Příspěvek sdílený Alisa Znarok (@alisaznarok),Čec 6, 2019 v 3:42 PDT

Instagramový účet Panarinovy přítelkyně Alisy, která je dcerou bývalého kouče ruské reprezentace Olega Znaroka, bude mít ještě světáčtější nádech, když ho majitelka naplní snímky pořízenými v New Yorku. A kariéra modelky se každopádně lépe diriguje z Manhattanu.

Ženský element hraje často klíčovou roli při rozhodování, kde hráč zakotví. Nejkřiklavějším příkladem z minulosti je manželka Chrise Prongera Lauren, která se v roce 2008 dokonce dostala mezi padesátku nejvlivnějších lidí v hokeji vyhlašovanou magazínem Hockey News.

Prongerová se nikdy nesmířila s výměnou svého muže do Edmontonu a s dětmi trucovala v St. Louis. Když pak Oilers ve finále 2006 prohráli v sedmi zápasech s Carolinou, bylo jasné, že se jejich klíčový zadák bude rychle stěhovat. Pronger následně na tři roky zakotvil v teplíčku v Anaheimu a manželka byla konečně spokojená.

Co partnerkám vadí?

Pro příznivce z Ohia to ale vlastně není nic nového. Do starých ran se jim jen přisypává nová sůl. Jeff Carter, kterého si Blue Jackets pořídili z Philadelphie před osmi lety výměnou za Jakuba Voráčka, odehrál v Columbusu pouhých 39 zápasů, než si řekl o trejd do Los Angeles. Ještě o pět utkání méně, ovšem během dvou ročníků, stihnul v Ohiu Marián Gáborík a pakoval se za Carterem do LA.

Kalifornie, Florida, New York... To jsou manželkami a přítelkyněmi nejvíce vyhledávané destinace. Fanoušci Blue Jackets pak jen smutně přemítají, co některým hokejistům a jejich partnerkám na devítisettisícovém Columbusu, odkud pochází třeba kapela Twenty One Pilots, vlastně nevoní...

"Naše město je skvělé, máme tu vynikající zázemí i výborné diváky. Ale někdy se proti vám okolnosti spiknou," řekl Kekäläinen, který už loni hodlal ruské duo dostat pod dlouhodobou smlouvu. Za Panarinem kvůli tomu cestoval na dovolenou do Nice, avšak marně. A devět měsíců uplynulé sezony na tom nic nezměnilo.

Partnerky ruských hráčů tak můžou fotografie dokumentující jejich luxusní život postovat z nových stanovišť, na společné dovolené v Itálii už se Bobrovská a Znaroková také navlékly do dresů Floridy a Rangers.

Finský manažer Columbusu mezitím bude muset ve starém působišti poskládat konkurenceschopný tým.

"Hokej je krásný příklad týmového sportu. Podívejte se na Johna Tavarese, který loni podepsal v Torontu. Z Maple Leafs kvůli tomu musel odejít Tyler Bozak a teď má Stanley Cup se St. Louis. Pořád máme výborné hráče a skvělého kouče Tortorellu," věří Kekäläinen. A taky má 15 milionů, které ještě investovat. "Možná v srpnu, možná na podzim."

To už ale ani Bobrovského, ani Panarina, natož jejich partnerky nemusí zajímat.