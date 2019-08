Smělý mladík má poslední českou medaili. Z farmy mu teď má pomoct Hertl

Jako kapitán byl u toho, když český hokej získal dosud poslední medaili na mistrovství světa. Po stříbru osmnáctky v roce 2014 se obránce Dominik Mašín vydal za štěstím do zámoří, kde ho draftovala Tampa Bay. Na první start v NHL ale stále čeká.

Letní podpis nové roční smlouvy však vzal jako signál, že Lightning o něj skutečně stojí. „Bavil jsem se s agentem, jak bude tým stavěný, a on říkal, že můžu zabojovat o šanci. Ale vím, jak silný je tam kádr," vykládal Mašín s vědomím, že aktuálně je v Tampě mezi obránci velký přetlak.

V mužstvu, které minulou sezonu získalo Prezidentskou trofej pro vítěze základní části NHL, se na sedm míst tlačí deset kvalitních beků včetně dvou českých. „Už jsme se o tom s Honzou Ruttou bavili, že to bude v kempu boj. Za sebe můžu slíbit, že udělám všechno, abych už nemusel na farmu," prohlásil rodák z Městce Králové. Hokejově vyrostl v pražské Slavii, také proto celé léto trénuje s Tomášem Hertlem. „Věřím, že mě příprava s jedním z nejlepších hráčů celé NHL vynese nahoru. Chodí s námi i Filip Chlapík, který se taky snaží naplno prosadit v Ottawě, vzájemně si fandíme a podporujeme se," přiblížil Mašín, jenž v uplynulé sezoně patřil k nejspolehlivějším obráncům celé AHL.

Český obránce Dominik Mašín.

Ve farmářském celku Syracuse Crunch nasbíral 36 kladných bodů za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech. „Snažím se za všech okolností být defenzivní jistota týmu. Asi bych byl zklamaný, kdyby mě letos po kempu poslali zase dolů. Věřím, že Tampa je aspirantem na Stanley Cup, a snad budu součástí týmu," přál by si Mašín.

Trpělivost označuje za klíčovou vlastnost při čekání na šanci. „Taky bych rád věděl, jak daleko nebo blízko startu za Tampu jsem. Po sezoně jsem slyšel, že musím zesílit, tak jsem drtil tělo v posilovně. Ale je to taky hodně o štěstí," přemítal Mašín, jemuž je inspirací slovenský spoluhráč Erik Černák. „Hráli jsme na farmě spolu v obranné dvojici a hodně se nám dařilo. Byl jsem za něj rád, jak vyletěl. Teď je řada na mě. Když se mančaftu daří, tak je pro obránce určitě lehčí se v něm adaptovat na NHL než jít do horšího týmu," tvrdil český talent.

Začátky byly těžké...

Zatímco hráči Lightning si celou sezonu užívají na Floridě slunce, sídlo farmářského týmu je vzdáleno víc než tisíc mil. „Život je tam docela složitý, ale ve městě je výborný i univerzitní fotbal a basket. Bydlím v centru a už jsem objevil dobrý obchoďák i italskou restauraci, kam chodím docela často na večeři," líčil Mašín.

Na letní soustředění reprezentace do Jihlavy přijel s nadšením. „Je dobré, že o mně trenéři áčka vědí a že můžu i doma ukázat, jak jsem se za pět let na americkém kontinentu zlepšil. Hokej je tam tvrdší a rychlejší. Po dlouhé době jsem ale na širokém evropském kluzišti, tak uvidím, jak mi to půjde," přemýšlel Mašín, který uvítal i herní formu tréninku.

„Děláme tu týmová cvičení pět na pět, to při individuálním tréninku s Hertlíkem a Chlápou dost dobře nejde," dodal. „Navíc tady zase vidím kluky, se kterými jsme slavili tu juniorskou medaili," připomněl Pyrochtu, Vaněčka, Ordoše a Vladaře. „Jak v Jihlavě skončíme, musím dořešit pracovní víza do Ameriky," naznačil Mašín, jenž by chtěl odletět už 31. srpna.

Pobyt v zámoří mu pomohl vyspět i lidsky. „Když hrajete doma, máte servis od rodiny, ale tam jsem se od osmnácti musel starat sám o sebe, prát si, vařit. Ve Slavii jsem navíc byl celou dobu mezi kamarády, tam jsem se najednou ocitl s kluky, které jsem vůbec neznal. A odlišný pro mě byl nejen jejich jazyk, ale měli i jiné vtípky a zvyklosti. Začátky byly těžké, ale všechno jsem skousnul, tak teď ještě udělat ten poslední krok," zasnil se.