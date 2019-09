Hra nervů. Kdo zvedne stavidla? Na miliony čekají Laine, Marner i Point

Šéfové Maple Leafs v tom ale nejsou sami. Na miliony čekají mladé superstar v mnoha klubech. Utajovaná vyjednávání se u většiny zatím točí v kruhu. Čeká se, kdo první ztratí nervy a podepíše smlouvu, která může ovlivnit i další kontrakty.

Každý nemá takové 'štěstí' jako Carolina, která jen dorovnala nabídku, jakou jejich útočníkovi Sebastianu Ahovi předložil Montreal. Dvaadvacetiletý Fin díky tomu získal pětiletý kontrakt na 42,27 milionu dolarů.

Aho už má jasno

"Byla to neočekávaná situace, která se moc často neděje, ale jsem rád za to, jak to dopadlo," řekl Aho, kolem kterého chtějí Hurricanes vybudovat jeden z nejsilnějších týmů Východní konference.

Generální manažer Canadiens Marc Bergevin porušil nepsaná pravidla NHL, která klubům zapovídají lovit tímto způsobem nechráněné volné hráče. Zákulisní hra ale přinesla užitek zejména Ahovi, jenž se může v klidu chystat na novou sezonu.

Mitch Marner z Toronta je v NHL žhavým zbožím.

Profimedia.cz

Druhým extrémem je Nylanderova loňská situace. Švédský zázrak až na začátku prosince podepsal šestiletý kontrakt na 45 milionů dolarů.

Složitá jednání se ale na třiadvacetiletém Švédovi výrazně podepsala, v 54 zápasech základní části měl na své poměry chabou bilanci 7+20 a v 1. kole play off proti Bostonu také nebyl klíčovým hráčem Toronta.

Miliony pro Marnera, hráčovi agenti ještě nekývli

"Vyjednávání byla delší, než si obě strany představovaly. Byly tam pak zápasy, kdy jsem hrál dobře, ale produktivita vázla. Měl jsem úsek, kdy jsem snad v 15 utkáních po sobě nebodoval, což se mi předtím za celou kariéru nestalo," líčil Nylander.

Kdyby byl před dvěma lety David Pastrňák trpělivější, mohl si nejspíš zajistit nějaký ten miliónek navíc. Nejlepší český hokejista posledních tří sezon chtěl být ale pořádně připravený, takže podepsal šestiletou smlouvu na 40 milionů dolarů v půlce září, aby ještě stíhal tréninkový kemp Bostonu.

Ani Brayden Point (vlevo) z Tampy, ani Zach Werenski (vpravo) z Columbusu ještě smlouvu na novou sezonu v NHL nemají.

Profimedia.cz

I letos se tak hraje o čas. V Torontu už prosákly zprávy, že Maple Leafs nabídli Marnerovi průměrný plat 11 milionů dolarů na rok, agenti kanadského mládence, který v minulé sezoně nasbíral 94 bodů, ale prozatím nekývli.

"Snažím se zůstat v klidu, relaxoval jsem u jezera a nechal to na agentovi," líčil Marner.

Jen o dva body méně dal do kupy třiadvacetiletý Brayden Point, který nyní čeká na adekvátní nabídku z Tampy. Pokud by ho Lightning ztratili, bylo by to pro ně nemilé.

"Já jsem ale optimista, před začátkem kempu se dohodneme," uklidňuje fanoušky GM Tampy Julien BriseBois.

Bergevin na lovu

Kolem Pointa ale krouží a situaci na Floridě detailně sonduje i montrealský lovec Bergevin... Nikdo ovšem nechce udělat první krok, kterého by později litoval.

"Je to byznys, člověk musí být připravený na cokoli. Ale nenervuju se. Tři roky jsem odváděl dobrou práci, někde dostanu místo i pro příští sezonu," tvrdí 21letý finský kanonýr Winnipegu Patrik Laine, který v NHL nasázel 110 gólů. A to je pádný argument.

Teď jde jen o to, kde jako první zvednou stavidla a zasypou miliony dolarů hráče, jenž může být tváří klubu v následující dekádě. Tipnete si?