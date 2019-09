Komisionáře NHL Bettmana zařadili do Síně slávy i Američané

Dlouholetý komisionář NHL Gary Bettman bude uveden do Síně slávy amerického hokeje. Loni v listopadu vstoupil do vybrané společnosti hokejové Síně slávy v Torontu, v prosinci jeho činnost stejně ocení představitelé svazu USA. Rozhodli se i pro bývalé hráče brankáře Tima Thomase či útočníka Briana Giontu. Oba během úspěšné kariéry získali Stanleyův pohár.

Sedmašedesátiletý Bettman zastává funkci komisionáře už přes čtvrt století. Od roku 1993 se zasloužil o rozšíření účastníků NHL, výrazný vzestup příjmů soutěže, ale loni při uvedení do torontské Síně slávy mu kritici vyčítali, že liga pod jeho vedením roky ignorovala problematiku otřesu mozků.

Bývalý gólman Thomas dovedl ke Stanley Cupu Boston v roce 2011, někdejší útočník Gionta vyhrál play off NHL s New Jersey o osm let dříve. Američané uvedou své hvězdy do Síně slávy ve Washingtonu 12. prosince.