Před čtyřmi roky byl šestkou draftu NHL. Teď prý Zacha opouští New Jersey a míří do Omsku

V Rusku to mají za hotovou věc a že opravdu nejde o novinářskou kachnu potvrzují i spekulace v zámoří. Dvaadvacetiletý český hokejový útočník Pavel Zacha podle serveru sport-express.ru končí v NHL v New Jersey a míří do Kontinentální ligy do Omsku, s nímž podepsal smlouvu na jednu sezonu. V létě už vyměnilo NHL za KHL šest Čechů.

Zacha, jehož si Devils vybrali v draftu NHL v roce 2015 jako celkově šestého v pořadí, zatím nedokázal naplno rozvinout svůj potenciál. V uplynulé sezoně zaznamenal v 61 zápasech 13 gólů a 12 asistencí. Celkově v nejlepší hokejové soutěži světa odehrál 201 duelů s bilancí 29 branek 47 přihrávek.

Odchod do Omsku by však neznamenal jeho definitivní konec v NHL. V zámoří totiž uvádějí, že smlouva bude obsahovat klauzuli o možném návratu do NHL, kde na Zachu New Jersey stále vlastní práva.

New Jersey Devils forward Pavel Zacha has reportedly agreed terms with Avangard Omsk of the KHL #NJDevils #KHL — NHL News/Rumors (@puck_report2) September 9, 2019

Zacha by nebyl prvním českým hráčem, který během letošního léta vymění NHL za KHL. Už před ním zamířili do Čeljabinsku útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem, Čerepovec posílil obránce Libor Šulák, zadák Andrej Šustr se upsal Kunlunu, bek Jakub Jeřábek se vrátil do Podolsku a útočník Dmitrij Jaškin posílil Dynamo Moskva.