Obrat! Zacha by měl zůstat Ďáblem a finančně si polepšit

Český hokejový útočník Pavel Zacha by měl i nadále pokračovat v NHL za New Jersey. Přestože se v pondělí objevily v Rusku zprávy, že dvaadvacetiletý brněnský odchovanec jedná o přesunu do KHL do Omsku, nakonec má v nejbližších hodinách podepsat novou víceletou smlouvu s Devils. Finančně by si měl oproti minulým třem rokům, kdy pobíral 832 tisíc dolarů za sezonu, výrazně polepšit.