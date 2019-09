Noční můra je pryč. V Tampě budeme mít zase super tým, říká Palát

Nezdá se to tak dlouho, co byl Ondřej Palát vyhlášen druhým nejlepším nováčkem a patřil do elitního útoku NHL. Osmadvacetiletý hokejista ale na podzim načne už svou osmou sezonu v dresu ambiciózní Tampy. A i přes neslavný konec v minulém play off věří, že tentokrát to bude jiný příběh.

Začal vám tréninkový kemp, jak jste na něj nachystaný?

Doufám, že připravený jsem. Potrénoval jsem výborně.

Letní přípravu jste strávil doma ve Frýdku-Místku ve společnosti Romana Poláka a Radka Faksy z Dallasu. Kdo to nejvíc hecoval?

Určitě je dobré, že trénujeme spolu, protože makáme opravdu naplno. Dřina s naším trenérem Radimem Poláškem se vyplatí.

Léto jinak proběhlo v tradičním rytmu?

Byla to taková klasika. Byl jsem rád, že jsem doma a strávím nějaký čas s rodinou, a hlavně s dcerou, protože přes sezonu jsem hodně pryč a chtěl jsem to malé trochu vynahradit. Já si to užívám hrozně moc, je to paráda a něco neskutečného přijít domů a vidět malou, jak se směje. Úžasný pocit.

Dceři je necelý rok, jak zvládá létání?

Právě že úplně v pohodě. Před čtyřmi měsíci letěla poprvé do Česka a prospala to. Pak jsme vyrazili na dovolenou do Řecka a taky dobré. Jenom naposledy to bylo trochu náročnější, protože jsme letěli do Tampy přes den a moc toho nenaspala, měla hodně energie. Takže to bylo trochu delších 11 hodin.

Za Tampu jste poprvé nastoupil v sezoně 2012-13, neříkáte si, že ten čas nějak letí?

Strašně, že? Pořád si toho moc vážím, že můžu hrát v NHL. Když hraje na začátku zápasu hymna, tak si někdy uvědomím, kolik lidí se na nás dívá, kde vlastně hraju a jsem za to moc rád.

Čeští fanoušci vás mají pořád zafixovaného jako člena elitní formace ‚Trojčat' s Rusem Kučerovem a Američanem Johnsonem. A rádi by od vás viděli bodové hody, stejně jako v ročníku 2014-15...

Byla to tehdy super sezona, ale tým se mění, přicházejí mladí hráči. Každý má nějakou roli, já se snažím využít tu, kterou mi trenér dá. To je normální.

V létě v Tampě nastal pohyb. Odešli bek Stralman, nebo útočník Miller, naopak přišel známý zadák Shattenkirk. Budou Lightning silní jako loni?

Kvalita tam pořád je. Shattenkirk je výborný obránce. Minulou sezonu neměl nejlepší, ale myslím, že zapadne dobře. Přišel taky Patrick Maroon ze St. Louis. Ještě zbývá podepsat Pointa a budeme mít super tým.

A kdy podle vás dojde k dohodě s Pointem, který v minulé sezoně nasbíral přes 90 bodů?

Doufám, že co nejdřív. Já si říkal celé léto, že to není problém, ale nějak se zatím nemůžou domluvit. Snad to zvládnou.

V předsezonních analýzách se objevilo, že byste měl po Millerovi převzít pozici v první přesilovkové formaci. To by šlo, ne?

My se celou sezonu vlastně střídali a bojovali o to jedno místo na první přesilovce. Bylo to tak, že dva zápasy jsem měl super a hrál jsem tam já. Pak nevím, něco se nepovedlo, dali tam Millera a ten měl to samé... Teď ho vytrejdovali, tak uvidíme. Neříkám, že to mám úplně jisté, jsou tu mladší hráči, co možná udělají tým, ale věřím, že to zvládnu.

Ondřej Palát v obranné práci

Profimedia.cz

Ještě nadupanější než útok, se zdá vaše obrana. Má váš krajan Dominik Mašín šanci se do ní prosadit?

Podívejte se na Erika Černáka, se kterým se minulý rok nepočítalo, ale kemp zvládl výborně a zůstal v něm úplně nejdéle z mladých hráčů. A v sezoně ho povolali nahoru už po měsíci. Takže i když sestava je nabitá, Dominik musí odmakat kemp. A kdyby třeba nezůstal nahoře, tak zranění se prostě stávají a může být klidně první na řadě, koho zavolají...

Tampa je posledních pár let považována za vzorový klub NHL. Změnili se Lightning nějak poté, co post generálního manažera po osmi letech opustil Steve Yzerman a začal šéfovat Julien BriseBois?

Julien tam byl už od dob, co já jsem hrál na farmě, takže se Stevem pracovali společně a vedli to výborně. Julien je férový chlap a zvládá to stejně dobře jako Yzerman. Neviděl bych tam sebemenší problém.

Ten ale nastal v letošním play off, když jste jako vítězové základní části vypadli ve čtyřech zápasech s Columbusem. Ještě vás to budí ze spaní?

Byla to taková noční můra. Nic se vám nemůže stát, nemáte žádný problém a najednou vám za týden skončí sezona. Já už to několikrát říkal, že jsme si to zavinili tím prvním zápasem. To se nemůže stávat, že vedete 3:0 a prohrajete 3:5. Tam nastala chyba, ale už bych to neřešil, je to pryč.

Překvapilo vás, jak se celé play off nakonec vyvrbilo? St. Louis po Vánocích bylo nejhorší v NHL, teď má jména na Stanley Cupu.

Překvapilo to všechny, ale v NHL může poslední tým klidně porazit první. Tam je úplně jedno, kdo měl kolik bodů. Záleží, jak si to v play off sedne. Brankář musí mít formu, třetí čtvrté lajny potřebují neskutečnou fazonu, aby pomohly první a druhé formaci, když se tolik nedaří. Takže tam se musí sejít hodně věcí a St. Louis se to právě sešlo.

Před minulou sezonu jste říkal, že už byste to měli s Tampou vyhrát, jste letos zase optimista?

Jsem, ale říkám, že to nebude jednoduché. Ten cíl je jasný: udělat play off a pak se můžeme bavit dál.