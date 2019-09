České naděje pro NHL: Do kempů se zařadilo 54 hokejistů

Kromě hráčů, kteří mají platný kontrakt či byli draftováni, je na zkoušku v Torontu brankář Michal Neuvirth, který je po skončení smlouvy s Philadelphií nechráněným volným hráčem.

Už na začátku přípravných kempů opustili týmy brankář Jiří Patera z Vegas a obránce Filip Král z Toronta. Patera se vrátil do Brandonu do WHL a Král do Spokane do stejné soutěže.