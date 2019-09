Legenda Canadiens Lafleur je po úspěšné operaci srdce

"Byl to nezbytný zákrok, poté co problémy se srdcem zjistila rutinní prohlídka," uvedli představitelé Canadiens, v jejichž dresu zářil kanadský útočník 14 sezon do roku 1985. Do historie NHL se Lafleur zapsal tím, že jako první hráč nasbíral nejméně 50 gólů a 100 bodů v šesti sezonách za sebou.

Potíže se srdcem u něj lékaři objevili při prohlídce kvůli obnovení licence na řízení vrtulníku. Celkem v NHL odehrál 1126 zápasů a zastavil se na 1353 bodech.

Původně ukončil kariéru v roce 1985 a o tři roky později byl uveden do Síně slávy. Krátce nato se mu v exhibici dařilo natolik, že se nechal přemluvit a do NHL se po téměř čtyřleté pauze vrátil. Rok ještě působil v NY Rangers a dva v Québecu.