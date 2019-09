Fin Rantanen se dohodl s Coloradem na šestileté smlouvě

Desítka draftu 2015 Rantanen má za sebou výbornou sezonu. Posunul v ní ještě o něco osobní maxima a byl druhým nejproduktivnějším hráčem Avalanche za Nathanem MacKinnonem. Rantanen odehrál 74 utkání a připsal si 87 bodů za 31 gólů a 56 nahrávek. Ve 12 duelech play off přidal 14 bodů (6+8).

"Mít tady zpátky hráče kalibru Mikka Rantanena těsně před startem základní části je obrovské povzbuzení pro tým. A pro naši sestavu to zároveň znamená, že hráči v ní budou přesně na pozicích, na které jsou zvyklí. Mikko je výjimečný talent a my se těšíme, až bude s námi opět na ledě," řekl trenér Jared Bednar.

Nastoupit by měl už v prvním zápase nové sezony

Rantanen se nezúčastnil tréninkového kempu a nehrál ani v jediném ze šesti přípravných utkání Colorada. Místo toho trénoval ve Švýcarsku s Bernem. Avalanche vstoupí do sezony NHL ve čtvrtek duelem s Calgary a Rantanen by přes absenci v kempu neměl chybět. "Vím, že na sobě vždy tvrdě pracuje. Vždy přichází do kempu v opravdu výborné kondici a jsem si jistý, že tenhle rok to nebude jiné," prohlásil Bednar.

Rantanen má v základní části NHL na kontě 239 odehraných utkání a 209 bodů za 80 branek a 129 asistencí. V 18 zápasech vyřazovacích bojů zaznamenal 18 bodů (6+12).