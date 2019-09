Nosek pomohl k výhře Vegas, bodoval i Hertl. Chicago vyhrálo v generálce na Prahu v Berlíně

Chicago se ujalo vedení 52 sekund před koncem úvodní třetiny, kdy se po zadovce Patricka Kanea prosadil z pravého kruhu kapitán Jonathan Toews. V 35. minutě vyrovnal Američan Sean Backman a domácí drželi vyrovnaný stav až do poloviny závěrečné třetiny.

V čase 50:13 skóroval po další Kaneově přihrávce do odkryté branky Nylander a 79 sekund před koncem do prázdné branky dovršil výsledek Kämpf. Byl to pro něj první gól a třetí bod v pátém testu před sezonou.

Chicago bude už od pondělka pobývat v české metropoli. Philadelphii, v jejímž kádru je útočník Jakub Voráček, čeká ještě v pondělí duel ve Švýcarsku na ledě Lausanne.

Generálku zhatilo šampionům poškozené letadlo

Washingtonu pomohl v utkání v Raleighu na ledě Caroliny dvěma góly k vítězství 4:3 útočník Jakub Vrána, jednu asistenci si připsal obránce Radko Gudas. V dresu poražených odchytal celý zápas Petr Mrázek, který inkasoval z 23 střel čtyři branky.

Zápas Columbusu v St. Louis, který se měl hrát od 23:00 SELČ, byl zrušen, protože letadlo Blues mělo technické problémy.

Bodovali Nosek i Hertl

Vysokou výhrou 5:1 nad San Jose se na start nové sezony dobře naladili hokejisté Vegas Golden Knights. Do statistik se jednou asistencí zapsali za domácí Tomáš Nosek, na jedinou branku Sharks nahrával Tomáš Hertl.

Domácí šli do vedení v 18. minutě, kdy prudkou přihrávku Tomáše Noska tečoval za Jonesova záda William Carrier. Ve druhé třetině již Rytíři vedli po trefách Schuldta, Marchessaulta a Stoneho 4:0.

O jedinou branku Žraloků se postaral v 42. minutě Danil Jurtajkin, který bekhendovou střelou překonal domácího Fleuryho. Asistenci na trefě ruského útočníka si připsal Tomáš Hertl. Poslední slovo však patřilo Vegas, skóre na konečných 5:1 uzavřel Reilly Smith.