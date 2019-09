Bude to velký, vyhlíží Kubalík svůj debut v NHL v Praze. Proč nemá tolik lístků jako Voráček?

Muselo by přijít něco neočekávaného, aby v pátek v sestavě Chicaga chyběl. Čtyřiadvacetiletý český hokejový útočník Dominik Kubalík přicestoval v pondělí odpoledne s týmem Chicaga do Prahy, kde by si měl za čtyři dny odbýt svůj debut ve slavné NHL proti Philadelphii.

O startu za Chicago v Praze jste dlouho nechtěl mluvit, nechtěl jste to zakřiknout...

(skočí do řeči) Ještě furt nechci. (směje se)

Chápu. Nicméně pravděpodobnost, že svůj debut v NHL zažijete v pátek zrovna v Praze je veliká, ne?

Věřím, že jsem se tomu hodně přiblížil. Celou přípravu jsem odehrál v jedné lajně (s krajanem Davidem Kämpfem a Brandonem Saadem). Víme, co od sebe můžeme s Kämpfíkem očekávat, což kolikrát kombinaci ulehčí. I Brandon k nám dobře zapadl. Na to, že jsme třetí řada, jsme v přípravě odehráli docela slušnou porci minut u soupeře v pásmu, což je přesně to, co se po nás chce. Do zápasu s Philadelphií sice pořád ještě zbývá pár dní, ale už věřím, že by to mohlo vyjít.

Český útočník Dominik Kubalik (č. 8) ve službách Chicaga oslavuje svoji trefu v přípravném utkání proti Detroitu.

Paul Sancya, ČTK/AP

Co s vámi dělá představa, že premiéru v NHL zažijete ve své rodné zemi?

Moc to prožívám. Nejen pro mě, ale i pro celou mou rodinu to bude velký. Už jen hrát zápas NHL je úžasný, a když to navíc bude jen čtyřicet minut cesty od místa, kde jsem se narodil (Plzeň)? Jsem za to strašně rád. Nikdy jsem nepřemýšlel, že by se to mohlo stát.

Ani letos v lednu, když na vás získalo Chicago práva od Los Angeles?

Když jsem se to tehdy dozvěděl, hned jsem si vzpomněl, že Chicago bude sezonu NHL zahajovat v Praze. Hrozně moc jsem si přál být u toho.

Kolik jste pro zápas s Philadelphií nakoupil lístků pro členy rodiny a kamarády?

Nějaké už jsem měl koupené předem, nakonec bych jich měl mít kolem deseti dvanácti. Ti nejdůležitější lidé, které na stadionu chci, tam budou.

Váš páteční protihráč, Jakub Voráček, se nechal slyšet, že vstupenek bude mít zhruba padesát.

Vím, že by chtěla jít spousta dalších lidí, ale sehnat lístky pro mě nebylo zas tak úplně jednoduchý. Zatímco Kuba už dlouho dopředu věděl, že v Praze bude hrát, já jsem to měl jiné. Do poslední chvíle jsem to nechtěl řešit.

Ještě v Americe jste spoluhráčům doporučoval dát si v Praze svíčkovou a plzeňské pivo. Těší se na prohlídku Prahy?

Hlavně byli trošičku zklamaní z Berlína (Chicago tam v neděli porazilo v přípravném duelu místní Eisbären 3:1), že se moc nepovedlo počasí. Bydleli jsme sice v krásném hotelu, jenže v neděli se běžel Berlínský maraton, takže hodně míst ve městě bylo zavřených. Moc jsme se nikam nedostali.

Něco podobného by teď v Praze nemělo hrozit...

Spoluhráči se mě samozřejmě ptali, kam se jít podívat. Doporučoval jsem jim Karlův most i další místa vyhledávaná turisty. Myslím, že si každý najde to své. Všichni kluci vědí, jaké jídlo a pivo tady máme. I na to se těší.

Máte v plánu, tak jako Jakub Voráček se spoluhráči z Philadelphie, vyrazit ve středu večer do Edenu na utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem?

Taky jdeme! A taky všichni! Hrozně se na to těším a doufám, že si fotbal užijeme.