V NHL slábneme. Chybí dominantní hráči, tvrdí Češi

V minulé sezoně si NHL zahrály čtyři desítky Čechů, oproti ročníku 2017-18 mírný nárůst, ale na žádné juchání to před středečním startem devítiměsíčního zámořského hokejového maratonu není. Když se za oceánem mluví o dalším Světovém poháru, říká se dokonce, že by se zcela obešel bez české reprezentace. Ti nejlepší hráči by se prý měli ‚rozpustit‘ ve společném týmu Evropy.

I když jsou tyto hlasy zatím stále v rovině spekulací, neznamená to, že nenajdou slyšení. „Když se nad tím člověk zamyslí, který tým by měl vypadnout, tak je asi logické, že to jsme my. Ani se nemůžeme tolik divit, hráčů v NHL zdaleka nemáme tolik jako v roce 2004, kdy jsme byli jeden z favoritů Světového poháru," tvrdí gólman Pavel Francouz z Colorada.

Počty Finů a Rusů v uplynulé sezoně byly přitom srovnatelné. „Jenže ti mají víc dominantních hráčů. Pokud by se snižoval počet účastníků, jsme první na řadě," posteskl si Tomáš Hertl ze San Jose, jeden z mála Čechů, kteří jsou pro tým opravdu nepostradatelní.

Evander Kane (uprostřed) ze San Jose se raduje po gólu, na snímku s ním jsou čeští útočníci Lukáš Radil (52) a Tomáš Hertl (48).

Ben Margot, ČTK/AP

Tuhle nálepku má už ale jen pár jeho krajanů. Zmínka o tom, že by český národní tým nehrál Světový pohár, ovšem dokáže Jakuba Voráčka z Philadelphie pěkně dopálit.

„Doufám, že až se to bude konat, budeme hrát normálně jako Česká republika. Viděl jsem nějaké články, že máme být součástí týmu Evropy. Ale to někdo řekl jako svůj názor, v Čechách to má hodně kliků na internetu a je to čtené, takže se z toho udělala obrovská bublina. Myslím, že zbytečně," hudral Voráček.

Počty českých hokejistů v NHL 2001-02 77 2016-17 38 2002-03 73 2017-18 37 2003-04 74 2018-19 40

Jenomže optimismus se postupem času vytrácí. Při SP 2004 sehráli Češi skvělé semifinále s Kanadou, před třemi lety od ní schytali výprask 0:6 a nepostoupili ze skupiny. „Posledních pár let se nedaří, nevozíme medaile v žádné kategorii. Jsme sice pořád hokejová země, ale jde to s námi z kopce," tvrdí Václav Prospal, který byl před patnácti lety na Světovém poháru jako hráč a v roce 2016 coby asistent trenéra.

„Na mistrovství světa jsme ale viděli, že mladé hráče máme a jsou šikovní. Je důležité, aby se na nějakém šampionátu udělalo zlato. Tím se nastartuje nová éra českých úspěchů," myslí si Voráček. Nadějné prognózy se však momentálně srážejí s realitou. „Pořád sice máme dost dobrých hráčů, ale ve srovnání se Švédy, kterých jsou v NHL mraky, je to smutné," připouští Hertl. A kdo ví, co přinesou nejbližší roky.

Jakub Voráček patří mezi opory Philadelphie Flyers.

Profimedia.cz

„Je to jen na nás, na naší generaci, abychom s tím něco udělali, nějaký úspěch, abychom nalákali mladší kluky, kteří se do NHL budou chtít dostat a měli nějakou vizi. Všechno je možné, třeba se to zase otočí," doufá Francouz.

Moc indicií tomu ale nenasvědčuje. Na letošním vstupním draftu přišel první Čech na řadu až ve třetím kole, když před brankářem Lukášem Paříkem zazněla jména 13 Švédů, 10 Rusů, 7 Finů, Němce, Dána, Bělorusa.

„Myslím si, že našich kluků v NHL bude časem ještě míň. Kolem troku 2000 jsme tam měli kolem 80 hráčů a spousta jich hrála stěžejní role v týmech. Teď ale optimista nejsem," bojí se Prospal.