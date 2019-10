Nemůžu být papež, reagoval Voráček na narážky spoluhráčů. Pomůže Flyers v Praze Jágr?

Váš spoluhráč Shayne Gostisbehere říkal, že podle toho, kolik lidí se s vámi chtělo vyfotit, to skoro vypadalo, jako by do Prahy přijel papež...

Za svůj život jsem udělal příliš mnoho kravin na to, abych mohl být papežem (směje se).

Vážíte si, že ve své kariéře máte možnost nastoupit k utkání NHL ve své rodné zemi?

Je to pro mě velká událost! Ve své kariéře jsem vždycky šel krůček po krůčku – vyhrál jsem mistrovství světa, dostal se do NHL, byl jsem v ní úspěšný, stal jsem se kapitánem národního týmu, zahrál jsem si na olympiádě. Teď je přede mnou další krok. Když jsem začínal s hokejem, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych mohl v Česku hrát (NHL). A teď jsem tady.

Přestože už toho máte ve své kariéře za sebou mnoho, může vás před zápasem doma přepadnout nervozita?

Je možné, že budu nervózní. Teď to ale nedokážu odhadnout. Budu se snažit odvést maximum a hrát svoji hru, abych pomohl týmu.

Každopádně na vás bude upřena velká pozornost...

Nějaký tlak už jsem si v kariéře zažil, třeba na domácím mistrovství světa v roce 2015. Tam na nás taky byl tlak, stejně jako na letošním šampionátu v Bratislavě. Budu se snažit, abych hrál dobrý hokej, abychom vyhráli zápas. I když jsme tu kvůli práci, která nás v pátek čeká, tak jsem samozřejmě nadšený, že můžu být v říjnu doma. To se mi moc často nepoštěstí. Uvidím se s rodinou a kamarády, ale hlavní je, abychom udělali dva body a ukázali českým fanouškům dobrý hokej.

Myslíte, že budete mít proti Chicagu domácí prostředí? Že právě kvůli vám bude Flyers fandit víc lidí než Chicagu?

Přemýšlel jsem nad tím. Philadelphia tady v Česku byla hodně sledovaná, když se do ní vrátil v sezoně 2011/2012 Džegr (Jágr se tehdy vrátil do NHL po třech letech strávených v KHL). Phily najednou přibyli fanoušci. Předtím to tolik horké nebylo, ale Džegrem se to propálilo. Já už jsem ve Philadelphii devět let, taky jsem víc na očích. Ale jestli bude převaha našich fanoušků v hledišti? Když bude dobrá atmosféra, tak je mi to jedno. Hlavně aby si to lidi užili.

Před pár dny jste říkal, že pro členy rodiny a kamarády budete potřebovat 50 vstupenek. Už je máte?

Já bych jich klidně mohl udat tak 200. Nejlepší je, že lidi na to mají půl roku a pak si vzpomenou čtyři dny před zápasem, jestli jim nemůžu sehnat šest lístků. Že si je klidně zaplatí. Tyhle dotazy miluju...

Vyzvídali spoluhráči, jaká místa stojí v Praze za vidění?

Nějaké otázky, kam zajít na procházku, byly, což je pochopitelné, protože Prahu neznají tolik jako já. Postaral jsem se o to, tak snad nebudou zklamaní. Zajdeme někam na večeři, uvidíme, kam nás to zavede. Je dobré, že jsme přijeli už v úterý a strávíme v Praze čtyři dny. Jsem rád, že ve středu klapnul i fotbal (hráči Philadelphie i Chicaga půjdou do Edenu na utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem). Doufám, že Slavia udělá nějaké body.

Řada vašich spoluhráčů není v Praze poprvé, hráli tu třeba před čtyřmi lety na mistrovství světa. Máte pocit, že se sem rádi vracejí?

Kluci, co v Praze už byli, se teď hodně těšili. Naopak ti, kteří jsou v Praze poprvé, nevěděli, co mají čekat. Jsem si jistý, že se jim zalíbí. Ještě jsem neslyšel špatné slovo na Prahu.