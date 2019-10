Toronto má po dlouhé době v NHL kapitána, stal se jím Tavares

Útočník John Tavares byl jmenován kapitánem hokejistů Toronta poté, co tři a půl roku byla tato funkce ve slavném kanadském klubu neobsazena. Devětadvacetiletý rodák z Ontaria působí v Maple Leafs od loňského léta, kdy přišel z New York Islanders, kde předtím zastával roli kapitána pět sezon. Ve své první sezoně v Torontu byl se 47 góly nejlepším střelcem týmu.

V Torontu ho uvedli do funkce jako 25. kapitána v klubové historii slavnostně před úvodním zápasem nového ročníku NHL, v němž pak Maple Leafs porazili Ottawu 5:3. Tavaresovými zástupci jsou další útočníci Auston Matthews, Mitch Marner a obránce Morgan Rielly.

Už loňský příchod do Toronta byl pro Tavarese, který klubu odmala fandil, splněným snem. Kapitánské "céčko" na dresu jeho vysněné angažmá ještě umocní.

Novinku se navíc dozvěděl originálním způsobem. Když v pondělí přišel do kanceláře generálního manažera Kylea Dubase, čekala tam jeho žena s jejich třítýdenním synem Jacem, oblečeným do dresu Maple Leafs s velkým C.

"Na tu chvíli nikdy nezapomenu. Když jsem ho tam uviděl, bylo to hodně emotivní a opravdu výjimečné. Těžko se to dá popsat," uvedl Tavares, který loni podepsal s Torontem sedmiletou smlouvu na 77 milionů dolarů.

Toronto mělo kapitána naposledy v sezoně 2015/16, kdy jím byl Dion Phaneuf. Ten byl během tohoto ročníku vyměněn do Ottawy mimo jiné za Milana Michálka.