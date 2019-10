Fatální chybou daroval trestné střílení v NHL. Ty jsi idiot! odvděčil se mu soupeř

Podle pravidla 53.6 tak Montrealu daroval trestné střílení, aniž by zrovna zabraňoval nebezpečné šanci soupeře.

Jakékoliv hození hole proti střele či přihrávce v obranném pásmu totiž automaticky znamená nařízení trestného střílení. Petry následný pokus proměnil a Canadiens nakonec vyhráli 6:5 na nájezdy.

Kasperi Kapanen throws his broken stick at Jeff Petry on the penalty kill. Petry gets a penalty shot and scores. Max Domi chirps Kapanen pic.twitter.com/m4XYFdF9gK — Brady Trettenero (@BradyTrett) 6. října 2019

Domi se nezdráhal provokovat soupeře, přestože právě v Torontu se proslavil jeho otec Tie, který byl vyhlášeným rváčem a provokatérem týmu Maple Leafs.

Kapanen, jehož otec Sami rovněž strávil velkou část kariéry v NHL, očividně nevěděl, že za hození hokejky v obranném pásmu může následovat trestné střílení. „Vím, že to byla velká chyba z mé strany. A jestli jsem věděl o tom, že to pravidlo existuje, nebo ne, nemění nic na tom, že jsem to neměl dělat," kál se 23letý finský hokejista po utkání.

Svého svěřence se zastával kouč Mike Babcock. „Jsem si jistý, že ho to mrzí a kdyby se mohl vrátit zpět, už by to neudělal. Musíme se z toho poučit. Tyto lekce jsou v průběhu roku důležité a my dnes právě jednu dostali," dodal kouč Toronta.