Je to jeden z těch ofenzivních rekordů, které v NHL nedrží Wayne Gretzky. Ačkoli Great One v přesilovkách zaznamenal v kariéře fascinujících 890 bodů, s góly v početních výhodách je to u něj výrazně slabší (204). I Jaromír Jágr má víc (217). Na vrchol této historické statistiky ovšem šplhá nejlepší kanonýr současnosti Alexandr Ovečkin.