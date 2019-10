Slavná NHL mu leží u nohou. Na českého útočníka Davida Pastrňáka se valí chvála ze všech stran. Útočník Bostonu má formu jako hrom. Za poslední dva zápasy stihl dát šest gólů a připsal si jednu asistenci. „Padá mi to tam, což mě těší, ale s Tampou jsme nakonec prohráli a to je nejdůležitější," povzdechl si Pastrňák.

Zářezy na pažbě mladého snajpra přibývají, ačkoliv si jej soupeři hledí vrchovatě. „Dokázal, že umí střílet góly. Při přesilovkách, hře pět na pět. Teď mu to tam padá," chválil „Pastu" trenér Bruins Bruce Cassidy. „Góly jsou odměnou za práci, kterou odvádí pro tým," dodal.

Pastrňák se díky svým střeleckým manévrům stal třetím hráčem v historii Bruins, který vstřelil pět branek Bostonu v řadě. K vyrovnání rekordu, který drží od roku 2004 se šesti trefami za sebou Glen Murray, mu tak scházel jediný zásah.

Boston se během bitvy s Tampou třikrát střelecky prosadil v početní výhodě. Kromě českého reprezentanta se trefil i Patrice Bergeron, jemuž „Pasta" asistoval. „Přesilovky nám fungují skvěle. Všichni, co na ně chodíme, se dokážeme střelecky prosadit, umíme dát gól a to je naše obrovská výhoda. Teď ještě zbývá, abychom se prosazovali víc při hře pět na pět a dávali víc gólů," hlásil Pastrňák.

Kromě přesilovek se však Bruins v duelu s Tampou prosadit nedokázali, a tak zápas dospěl až do nájezdů. „Tam už je to vždycky padesát na padesát," krčil rameny český útočník poté, co jeho tým dovednostní disciplínu nezvládl. Sám ve druhé sérii svůj pokus neproměnil. „Na ledě se ale teď cítím skvěle a snažím se odvádět nejlepší práci pro tým," dodal.