Svou diagnózu se dozvěděl v srpnu, v září jako kouč juniorského týmu Barrie Colts v OHL oznámil, že ze zdravotních důvodů nebude při startu nové sezóny na lavičce. Nyní pak někdejší hráč Winnipegu, Buffala, St. Louis a Philadelphie prozradil, s jak zákeřným sokem se vlastně potýká.

"Jsem připravený bojovat," řekl Hawerchuk. "Ale chemoterapie mě zasáhla dost tvrdě. Po týdnu jsem si musel dát přestávku, abych měl síly v léčbě pokračovat," popisoval pro televizi TSN.

NHL legend, Barrie Colts HC Dale Hawerchuk battling stomach cancer. https://t.co/ItkhH2A6ed pic.twitter.com/4EI6Q26FYw — theScore (@theScore) 21. října 2019

Hawerchuk byl jedničkou draftu 1981, při němž si Buffalo ze 17. pozice vybralo Jiřího Dudáčka. K odchodu někdejšího kladenského talentu do NHL ale nikdy nedošlo, zato rodák z Toronta se stal okamžitě jednou z hvězd ligy, když získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Sedmkrát v kariéře překonal hranici 40 gólů za sezonu a v roce 1987 byl i aktérem tří nezapomenutelných bitev se SSSR ve finále Canada Cupu, které končily výsledky 5:6, 6:5 a 6:5.

Hawerchuka podporuje i Lemieux

Vítězný gól Kanady ze závěru třetího zápasu pomohl Hawerchuk zařídit faulem na Vjačeslava Bykova, po němž se duo Wayne Gretzky - Mario Lemieux dostalo do přečíslení a sovětský gólman Sergej Mylnikov byl bez šance.

"Mockrát jsem to slyšel, že by se Bykov stihl vrátit a já ho hákoval. Já ale říkám, že se proletěl... V té době se takové zákroky nepískaly, na ledě se děly podstatně horší věci," vzpomínal po letech chlapík, kterého v roce 2001 uvedli do Síně slávy po poku Vjačeslava Fetisova, Mikea Gartnera, nebo Jariho Kurriho.

Teď Hawerchukovi dodává kuráž i jeho bývalý spoluhráč Lemieux, který v devadesátých letech svedl vítěznou bitvu s rakovinou lymfatických uzlin.