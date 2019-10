Michal Kempný prožil nádherný večer v hokejové NHL, když dvěma trefami ve třetí třetině pomohl dostat Washington do prodloužení na ledě Vancouveru, činili se i jeho čeští parťáci Gudas s Vránou, jenž asistovali. Pavel Zacha si připsal svoji druhou trefu v probíhajícím ročníku. New Jersey však neudrželo slušný náskok v duelu s Arizonou. Podobný příběh jako Zacha prožil Tomáš Hertl, jeho tým také vedl, on sám si připsal kanadský bod, na výhru Sharks to ale zdaleka nestačilo.