Hurricanes zabrali po třech porážkách za sebou. Sedmadvacetiletý vítkovický odchovanec si připsal 32 úspěšných zákroků a zaznamenal ve 230. utkání v NHL jubilejní 20. nulu v kariéře. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Mrázek po počátečním pravidelném střídání s Jamesem Reimerem nastoupil v brankovišti Hurricanes potřetí za sebou. V sedmém vystoupení v ročníku se dočkal svého pátého vítězství. Čisté konto vychytal také v úterý 15. října, kdy pomohl 31 zásahy k výhře v Los Angeles 2:0.

Minulý týden v pátek Mrázek v Anaheimu po čtyřech inkasovaných gólech za stavu 0:4 po druhé třetině střídal a Carolina nakonec prohrála 2:4. Ve čtvrtek nezabránil bývalý gólman Detroitu a Philadelphie prohře v Columbusu 3:4 v prodloužení.

Při návratu domů po sérii čtyř utkání Caroliny venku si ale Mrázek vychutnal další podařený večer jako v úvodu sezony. Hurricanes dostal do vedení v páté minutě v přesilové hře Andrej Svečnikov a 46 sekund před koncem druhé třetiny zvýšil Nino Niederreiter. Ve 44. minutě využil další přesilovku Jordan Staal a 71 vteřin před koncem se prosadil podruhé Svečnikov.

V souboji čtyř českých hokejistů se spolu s Mrázkem radoval z výhry Martin Nečas. Útočníci Blackhawks David Kämpf a Dominik Kubalík museli strávit už čtvrtou prohru za sebou.

David Pastrňák neubírá v nastoleném střeleckém tampu. Tentokrát jeho gól chutnal ještě dvakrát více. Byl vítězný a navíc díky němu dokázali Medvědi skolit svého finálového přemožitele z loňského finále Stanley Cupu a to dost jednoznačně 3:0.

Český útočník se prosadil v úvodní části hry, když se v přesilovce prezentoval tvrdou ranou, která propadla za záda hrdiny loňského play off Jordana Binningtona. Třiadvacetiletý havířovský rodák si tak připsal už 11. branku v sezoně a dál vévodí statistikám kanonýrů zámořské soutěže.

Pastrňákův počin pak ještě napodobili mladý Anders Bjork a do prázdně branky také Brandon Carlo. Medvědi tak dokráčeli k vítězství 3:0. Velkou zásluhu na tom měl také brankář Bostonu Tukka Rask, jenž zneškodnil 26 střel soupeře a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Voráčkovi to proti Columbusu lepilo

Dařilo se také českému démonovi z Philadephie Jakubovi Voráčkovi. Domácí Flyers porazili v hodně divokém utkání Columbus 7:4 a to především díky skvěle zvládnuté poslední části hry, kterou vyhráli 5:1. Český forvard se ale blýskl už i v předchozím průběhu utkání.

V patnácté minutě střetnutí načal statistiky zápasu brankou z těžkého úhlu, kterou trochu překvapil finského brankáře Columbusu Joonase Korpisala. Tímhle gólem však třicetiletý kladenský odchovanec spíše nastartoval střeleckou potenci Blue Jackets, kteří do začátku třetí třetiny otočili na 2:4.

To ale zdaleka nebylo vše, chystala se totiž závěrečná smršť domácích, kteří předvedli parádní 3. třetinu. Pálili v rovnovážném stavu hráčů v poli, v oslabení, dokonce i do prázdné branky a naprosto rozebrali Modrokabátníky. Střelecké pokusy v závěrečné třetině - 17:5! To hovoří za vše....

Gólman Calgary David Rittich rozhodně neprožil špatný večer, ač svému celku k výhře nakonec nepomohl. V utkání na hřišti Winnipegu se dařilo i jeho protějšku v domácí brance Connorovi Hellebuyckovi a tak byl k vidění zápas, ve kterém měli hlavní roli právě strážci obou svatyní.

Brankář Jets pochytal nakonec 29 střel, česká jednička Calgary dokonce 43! Winnipeg uspěl nakonec až v prodloužení, kdy branku na konečných 2:1 vstřelil Bryan Little. Utkání se odehrálo na otevřeném stadionu Mosaic, s kapacitou více než 33 tisíc lidí a bylo rozhodně nevšedním zážitkem sobotní noci v NHL.

Pavel Francouz statisticky tak úspěšný jako jeho český kolega z Calgary nebyl. Ve svém třetím vystoupení v ročníku poprvé prohrál. Jeho Colorado nestačilo na Anaheim a Francouz inkasoval z 27 střel hned 5 gólů. Konečný výsledek vypadal z pohledu domácích nakonec hodně nelichotivě - 2:5.

Poslední českou stopou byla asistence Ondřeje Paláta, kterou vybídl ke skŕování Stevena Stamkose. Tampa v duelu s Nashvillem však nakonec brala jenom jeden bodík, v prodloužení o výhře Predátorů totiž rozhodl obránce Ryan Ellis.