Plodný střelecký večer v NHL – ve všech pěti zápasech padlo šest a více gólů a podíleli se na nich i Češi. Český útočník David Kämpf skóroval poprvé v letošní sezoně a hned z toho byl gól vítězný, Chicago doma porazilo Los Angeles 5:1. Jakub Voráček ve druhé minutě otevíral skóre proti NY Islanders, v zápase přidal ještě druhý bod za přihrávku, ale na vítězství to nestačilo, Philadelphia podlehla Ostrovanům 3:5. Boston pokračuje na vítězné vlně, Pastrňákův spoluhráč z útoku Patrice Bergeron vstřelil hattrick a Pasta asistoval u pěti gólů svého týmu, Boston zvítězil na ledě NY Rangers vysoko 7:4.

Jakub Voráček slaví svůj gól do sítě NY Islanders.

Takhle oslavoval svůj gól do sítě obhájců Stanleyova poháru český obránce Filip Hronek.

Chicago po čtyřech prohrách v řadě přivítalo na svém ledě krále z Angeles a konečně se dočkalo výhry. Čtyřiadvacetiletý Kämpf skóroval poprvé ve svém desátém startu v letošní sezoně. Zvyšoval na 2:0 po přihrávkách Nylandera a dalšího Čecha v dresu Chicaga, Dominika Kubalíka. Hráči Blackhawks přidali ve druhé třetině ještě další dvě branky a švédský brankář Robin Lehner držel čisté konto až do začátku třetí třetiny, kdy se o čestný zásah postaral Sean Walker. Caggiula v závěru třetiny upravil na konečných 5:1 pro Chicago.

Český útočník Jakub Voráček hned na začátku zápasu dorážel střelu třiadvacetiletého obránce Travise Sanheima po chybě Islanders v obraném pásmu. Ovšem poté začaly góly padat na druhé straně. Ve 12. minutě Flayers prohrávali už 1:3. V první třetině stačili ještě snížit a do kabin odcházeli pouze s jednogólovým mankem. Druhá třetina však pro hráče Philadelphie nezačala vůbec dobře a po dalších dvou inkasovaných gólech se brankář Hart poroučel z brankoviště. Jeho náhradník už nepustil žádnou z devatenácti střel, ale jeho týmu to k obratu nepomohlo. Giroux pouze v závěru zápasu přidal třetí gól svého týmu, u kterého mu asistoval Voráček. NY Islanders zvítězili v sedmém zápase v řadě, tentokrát tedy porazili Philadelphii 5:3.

Střelecké hody si pro fanoušky ve slavné Medison Square Garden připravili hráči Rangers a Bostonu. První třetina však nenasvědčovala tomu, že by nakonec mohlo padnout celkem jedenáct branek. Trefil se pouze útočník Haley, který přestoupil po minulé sezoně do NY Rangers ze San Jose. Druhou třetinu dominovali hráči Bruins, už po jedenácti sekundách po začátku třetiny poprvé v zápase skóroval Bergeron, po přihrávce Pastrňáka. O chvíli později udeřili Medvědi znovu a znovu u toho byl Pastrňák. Hráči Rangers odcházeli po druhé třetině do kabin za stavu 1:4.

Brankář Lundqvist už do třetí třetiny nezasáhl, vystřídal ho jeho kolega v brankovišti Georgiyev, ten ovšem ještě dvakrát inkasoval, nejdřív po střele slovenského obránce Zdena Cháry a poté přidal druhý gól v zápase Patrice Bergeron. U obou těchto branek nechyběl nikdo jiný než hvězdný český útočník David Pastrňák. Hráči Rangers se ještě pokusili dotáhnout náskok soupeře, přiblížili se na rozdíl dvou branek, ale konečný zásah přidal do prázdné brány Bergeron, který tímto zkompletoval hattrick a upravil na konečných 4:7 z pohledu Rangers. Pastrňák si i při tomto zásahu připsal přihrávku a poprvé v NHL v jednom zápase pětkrát asistoval. Posunul se do čela tabulky produktivity celé soutěže, kterou vede s bilancí 11+12.

V zápase Ottawy se San Jose se neprosadil žádný z českých zástupců, Sharks podlehli Ottawě 2:5. O góly Ottawy se starala první a třetí formace, ve čtvrté dostal prostor dvaadvacetiletý český útočník Filip Chlapík, který se však bodově neprosadil. Tomáš Hertl nastoupil opět v první formaci a v zápase také vyšel bodově na prázdno. Stále si však drží úspěšnost na vhazování, kterou má stále přes 50 %.

Posledním dnešním zápasem bylo utkání Vegas s Anaheimem. O vítězi rozhodla prakticky už první třetina, po které hráči Vegas vedli 3:1. Ve druhé přidal čtvrtý gól v přesilovce Karlsson, další zásah v početní výhodě přidal na začátku třetí třetiny Paul Stastny. Hostům se už pak podařilo jen snížit na konečných 2:5 z pohledu Anaheimu.

Hronek skóroval, ale na výhru to nestačilo

Dvě utkání NHL se odehrála ještě před půlnocí SEČ. V tom prvním se doma utkal Edmonton s Floridou, který prohrál 2:6. Góly Floridy si mezi sebou rozdělily všechny čtyři formace. Domácí se prosadili až za stavu 4:0, ale na více jak dva góly se nevzmohli. Ve druhém utkání proti sobě nastoupili hráči Detroitu a St. Louis. Za domácí tým nastoupil i český obránce Filip Hronek, který v přesilovce na začátku druhé třetiny svým druhým gólem v sezoně snižoval na 1:2. Detroitu se ve třetí třetině podařilo otočit vývoj utkání, osm minut před koncem vedli 4:3, jenže pak nabídli soupeři přesilovku, ten ji dokázal využít a zápas šel do prodloužení, po kterém se mohli radovat hráči St. Louis z výhry 5:4.