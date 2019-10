Časy se mění. V poslední době se nestává často, aby v jednom týmu NHL nastoupili tři Češi. K výhře hokejistů Washingtonu 4:3 po prodloužení v Torontu přispěli útočník Jakub Vrána a obránci Michal Kempný a Radko Gudas. Kempný se do sestavy Capitals vrátil po zranění a dostává stále více času na ledě. V obraně hraje s Johnem Carlsonem, jedním z nejlepších obránců v NHL, což mu velmi pomáhá. Je také rád, že Gudas do mužstva přibyl jako další Čech.

Washington má dva české obránce, v jedné dvojici však spolu nenastupujete. Hrajete aspoň někdy spolu?

Kempný: Hráli jsme spolu v národním mužstvu i v juniorské reprezentaci. A občas se objevíme spolu na ledě při nějakém střídání.

V NHL poté, co jste zkoušel štěstí v Chicagu, nastala výměna do Washingtonu. Nakonec jste se vrátil do Brna se Stanley Cupem. Jaký to byl pocit?

Kempný: Byl to neskutečný zvrat. V Chicagu to bylo strašné, ale pak se na mne usmálo štěstí a vyhráli jsme Stanley Cup. Neskutečný zážitek, moc si ho vážím. Dávám do hokeje, co nejvíc mohu. Tohle asi nikdy nezapomenu.

Michal Kempný (vzadu) slaví se svými spoluhráčí Radko Gudasem (33) a Travisem Boydem (72) jednu ze svých branek v utkání NHL na ledě Vancouveru.

DARRYL DYCK, ČTK/AP

Jsou hráči, kteří stráví celý život v jednom mužstvu. Vy jste hrál slovenskou ligu, českou, KHL, NHL za Chicago a nyní za Washington. Nemáte pocit, že jste cestovatel?

Kempný: Neřekl bych, že jsem cestovatel. Začínal jsem na Slovensku, protože z Hodonína do Skalice je kousek. Potom jsem podepsal smlouvu v Brně, kde jsem byl sedm let. Hrál jsem také jeden rok ve Slavii, ale pak jsem šel do Ruska, a nakonec do NHL. Myslím si, že to byla cesta nahoru.

Nelehkou úlohu měl v utkání Radko Gudas. Měl proti sobě velice často Austona Matthewse, který si připsal během zápasu tři body za dvě branky a asistenci a byl po utkání vyhlášen druhou hvězdou utkání...

Gudas: Nehráli jsme osobní obranu. Máme dvě dvojice, které nastupují proti špičkovým hráčům, a i tentokrát jsme se střídali.

Co pro tým znamená výhra v prodloužení?

Gudas: Je důležitá, protože šlo o pátý zápas na cestách, takže jsme ukázali svoji sílu. Důležitá byla vyrovnávací branka v 45. minutě. Tam se utkání lámalo.

Jakub Vrána z Washingtonu (vlevo) a torontský brankář Frederik Andersen.

Hans Deryk, ČTK/AP

Jak jste přijal přesun z Philadelphie do Washingtonu?

Gudas: Byl nečekaný. Myslím si, že manželka ho nesla ještě hůř. Ale je to život a je to byznys. Před třemi a půl týdny se nám narodila dcerka, takže máme jiné starosti. Ríšovi Pánikovi se narodil kluk. Takže kolem nás bude spousta dětí.

Tím napovídáte, jak jste strávil léto…

Gudas: Byli jsme na Slovensku, pak v Čechách a zbytek léta byl v Québeku, kde jsme trénovali. Bylo toho hodně - manželka byla těhotná, stěhovali jsme se a nakonec jsme byli rádi, že začala sezona.

Tři Češi na ledě, jak vám to klape?

Gudas: Je to super. Navíc ze Slovenska tu ještě jsou Ríša Pánik a Martin Fehervary a v kempu s námi byl také brankář Vaníček. Když jsme šli společně na večeři, tak nás bylo dohromady i s rodinami třináct.