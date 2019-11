Český gólman týmu Calgary Flames David Rittich v sobotním duelu proti Columbusu (3:0) podruhé vychytal čisté konto v NHL, když hráči soupeře na něj nevyzráli ani nefér pokusy o dorážky puků za jeho záda. Za jeden z nich se náležitě pomstil známý brousek v dresu Flames Milan Lucic. Teď je to však on, kdo musí pykat a vedení Calgary se to vůbec nelíbí.

Celé pozdvižení způsobil nováček Columbusu Kole Sherwood, který při snaze překonat Ritticha píchal do českého gólmana holí. To se ale v zámoří neodpouští, brankář je zkrátka nedotknutelný, a kdo to nerespektuje, musí počítat s tvrdou odplatou.

Obzvlášť, když stojí poblíž ranař Lucic, který také Sherwooda poslal pěstí k zemi. Rozhodčí vyřešili na ledě situaci tak, že Sherwooda vyloučili na dvě minuty za sekání a Lucice na 2+2 minuty za hrubost.

Po zápase nicméně mstitel vyfasoval další disciplinární trest v podobě stopky na dva zápasy, a to už bylo pro vedení Flames příliš.

„Mám velký respekt pro Georgea Parrose a Oddělení pro hráčskou bezpečnost (Department of Player Safety), ale s tímhle rozhodnutím vehementně nesouhlasíme," cituje generálního manažera klubu Brada Trelivinga server Sportsnet.ca

„Měl jsem za to, že rozhodčí situaci vyřešili přímo na ledě správně. Viděl jsem hráče, který najel, píchl a sekl do gólmana. Mám za to, že v případě všech 31 týmů v NHL by, pokud uděláte něco takového (jako Sherwood), přišla stejná reakce (jako od Lucice)," pokračoval Treliving.

Český gólman Calgary Flames David Rittich (33) v akci.

Gerry Broome, ČTK/AP

„Chceme po hráčích, aby se navzájem podporovali a jeden druhého se zastali. A máme pocit, že přesně to Milan dělal," hájil Lucice Treliving.

Oddělení hráčské bezpečnosti ale vysvětlilo svůj verdikt tak, že Sherwood s Lucicem nebyl ve vzájemném souboji a první jmenovaný nedostal šanci se bránit. A navíc akt pomsty prý neomlouvá hráčovo chování, které odporuje pravidlům.