Hokejista Arizony Coyotes Conor Garland přistál na ledě a narazil do českého gólmana Davida Ritticha v brance Calgary Flames.

Hokejista Arizony Coyotes Carl Soderberg narazil v pádu do českého gólmana Davida Ritticha z Calgary Flames.

Radek Faksa slaví gól do sítě Colorada

Patnáct zápasů odehrál Boston v letošním ročníku NHL, patnáctkrát se trefila jedna z jeho největších hvězd - David Pastrňák. K tomu přidal havířovský rodák stejný počet asistencí. Svým zatím posledním zásahem vyrovnával v zápase proti Montrealu na 1:1, když využil po pěti sekundách střelou z voleje přesilovou hru. Český útočník tak poprvé bodoval ve třinácti zápasech za sebou.

Více ze hry však měli tentokrát domácí Canadiens, kteří už po první třetině vedli 3:1. Hosté stihli ve druhé části dvoubrankový náskok smazat, Montreal avšak přesto odcházel po čtyřiceti minutách do šaten s vedením 4:3.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Boston

Dramatická bitva pokračovala v třetí třetině vyrovnávací brankou Kuralyho, rozhodující moment však přišel v 50. minutě utkání, kdy Chiarot rozhodl o výhře Canadiens 5:4.

Faksa zářil v dresu Hvězd

Dallas jede. Stars si výhrou nad Coloradem 4:1 připsali už čtvrtý vítězný zápas v řadě a hlavní podíl na dalším triumfu měl český útočník Radek Faksa.

Domácí šli do vedení už po 19 sekundách hry, když se prosadil Dickinson. O pět minut později se poprvé dostal ke slovu opavský rodák, který využil závaru před Grubauerovou brankou a zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Hosté 36 sekund před koncem úvodní periody Compherem snížili, to však byl jejich první a poslední střelecký zápis.

Těsně po polovině utkání opět ukázal pohotovost před brankou Faksa, který dorazil Klingbergovu střelu v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Skóre pak uzavřel v 47. minutě čtvrtým gólem Perry.

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Colorado

Vegas rozhodlo v oslabení

Jen tři branky viděli fanoušci v Columbusu. Do vedení šli jako první hosté z Las Vegas, když se 45 sekund před koncem úvodní části prosadil Smith. Domácí se z vyrovnání radovali v 26. minutě díky Jennerově trefě. Rozhodující úder však přišel v nejméně očekávaný moment. V 38. minutě obranu Modrých kabátů zaskočil při vlastním oslabení opět Reilly Smith a rozhodl tak o těsném vítězství Rytířů 2:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Columbus - Vegas

Rozjetí Islanders znovu slaví

Neuvěřitelnou fazonu si drží hokejisté Islanders, když vyhráli svůj desátý zápas v řadě. Tentokrát si poradili s Ottawou 4:1 a v tabulce Východní konference jsou již na třetím místě.

Do vedení šli sice jako první Senátoři, když se ve vlastním oslabení prosadil v 8. minutě Pageau, pak však již vládli domácí. Do konce první třetiny vyrovnal Clutterbuck, ve druhé části z nájezdu vstřelil vítězný gól Bardreau a v závěrečné části jistili další body pro Islanders Cizikas také ve vlastním oslabení a Bailey.

VIDEO: Sestřih zápasu Islanders - Ottawa





Flyers rozhodli ve třetí třetině

Domácí Philadelphia šla v zápase s Carolinou do vedení v 4. minutě, když přesilovou hru využil Couturier. Hosté v 27. minutě díky Wallmarkovi vyrovnali, Flyers si však rozhodující úder nechali do závěrečné části, kdy Mrázka v brance Hurikánů překonali Konecny, Farabee i Giroux a rozhodli tak o vítězství Letců 4:1. Jakub Voráček se tentokrát do statistik nezapsal.

VIDEO: Sestřih zápasu Flyers - Carolina





Mizérie Kings pokračuje

Hokejisté Los Angeles pokračují v hodně rozpačitém úvodu sezony. Kings nenavázali na své poslední vítězství nad Chicagem a podlehli ve svém patnáctém zápase sezony Torontu 1:3. Nejhorší tým Západní konference přitom začal slibně, když se ujal po brance Lafalloa v 26. minutě vedení. Javorové listy však v 34. minutě díky Kerfootovi vyrovnaly a po trefách Matthewse a Nylandera v závěrečné části slaví výhru 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Toronto - Los Angeles

Ďáblové ovládli nájezdy

Gólově chudý zápas nabídl fanouškům ve Winnipegu duel proti New Jersey. Devils šli do vedení v 5. minutě, když se prosadil Hischier, Jetz vyrovnali těsně před polovinou utkání díky Coppovi. Více toho však fanoušci již neviděli, o vítězi tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich se prosadili v hostujícím dresu Gusev a Boqvist, úspěšného střelce kanadského týmu se domácí fanoušci nedočkali.

VIDEO: Sestřih zápasu Winnipeg - New Jersey





Rittich pomohl k výhře

S Davidem Rittichem v brance dokráčeli hokejisté Calgary k třetí výhře z posledních čtyř zápasů. Zisk dvou bodů proti Arizoně a vítězství 4:3 si však museli vybojovat až po prodloužení.

Jako první se ke slovu dostali hosté díky Kellerově brance v 9. minutě. I druhá gólová radost patřila Kojotům, když Ritticha překonal v 25. minutě Dvorak. Střelecky mlčící Plameny probral až v 38. minutě Gaudreau, který využil přesilovou hru. Když však deset minut před koncem zvyšoval znovu na dvoubrankový rozdíl Hinostroza, vypadalo to, že Flames tentokrát zhasnou.

Nestalo se. Tkachuk v 57. minutě snížil a o 49 sekund později poslal zápas do prodloužení Giordano. V něm si vzal slovu znovu Matthew Tkachuk a rozhodl o vítězství kanadského týmu 4:3.

David Rittich byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

VIDEO: Sestřih zápasu Calgary - Arizona

Hertl pomohl probrat Žraloky

Mizerný vstup do sezony zažívají hokejisté San Jose, když se potácí u dna Západní konference. Vyhlídky na lepší časy jim může dát výhra nad Chicagem 4:2, ke které dvěma body přispěl i Tomáš Hertl.

Po bezbrankové první třetině šli domácí do vedení ve 22. minutě díky trefě Marleaua, o deset minut později zvyšoval na dvoubrankový rozdíl při vlastním oslabení Kane. Jistotu domácím pak dala 45. minuta, když parádní individuální akcí zvýšil na tříbrankový rozdíl Tomáš Hertl, který si tak připsal pátý gól v sezoně.

Jestřábi však zápas nezabalili, díky brankám Saada a Keitha snížili na jednobrankový rozdíl. Definitivu tak dala Sharks až Meierova branka při power play hostů, asistenci si na jeho gólu připsal i Tomáš Hertl. Další Češi - Kampf ani Kubalík - se v dresu Blackhawks neprosadili. V dresu Žraloků slavil úspěšný návrat do týmu Radim Šimek.

VIDEO: Sestřih zápasu San Jose - Chicago

Obhájci vydřeli výhru v prodloužení

Ve výborných výkonech pokračují obhájci Stanleyova poháru. St. Louis si v dalším zápase poradilo s Vancouverem 2:1 v prodloužení a vede Západní konferenci.

Na první branku čekali fanoušci až do 24. minuty, kdy se prosadil Bluesman Bozak. Domácí vyrovnali až tři a půl minuty před koncem díky Hughesovi, který poslal zápas do prodloužení. V něm byli šťastnější hosté, o bodu navíc pro St. Louis rozhodl Schwartz.

VIDEO: Sestřih zápasu Vancouver - St. Louis

Anaheim podlehl Minnesotě

Domácí měli našlápnuto k vítězství, když v 22. minutě vedli po brankách Rakella a Larssona již 2:0. Hosté však stihli do konce druhé části díky Fialovi snížit. Rozhodující úder přišel v závěrečné části, když Zuccarrelo, Staal a Parise rozhodli o vítězství Wild 4:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Anaheim - Minnestota