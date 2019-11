Platí za jeden z největších talentů českého hokeje, od kterého si odborníci i fanoušci hodně slibují. Hodně mu věřil i Detroit, který si ho v loňském draftu NHL vybral hned v prvním kole jako celkově šestého v pořadí. Jenže progres devatenáctiletého útočníka Filipa Zadiny zatím není takový, jak se očekávalo. A v zámoří se nyní začínají objevovat hlasy, že by nebylo až tak překvapivé, kdyby se šéfové Red Wings rozhodli pardubického odchovance vyměnit.

Potřebuje čas. Až si zvykne na seniorský zámořský styl hokeje, všem ukáže. Tak v minulé sezoně v Detroitu vysvětlovali, že pro Zadinův vývoj bude prozatím lepší hrát především na farmě v Grand Rapids. I proto v uplynulém ročníku nastoupil jen k devíti utkáním NHL a připsal si jeden gól.

Všeobecně se čekalo, že teď by měl Zadina v nejslavnější hokejové lize světa dostat větší prostor. Jenže na konci září byl po prvním přípravném kempu opět poslán na farmu, z níž se zatím do prvního týmu nevrátil.

Navzdory tomu, že se Detroit v NHL trápí a je vůbec nejhorším celkem celé soutěže.

Jenže ani Zadina na farmě moc nezáří. Za dvanáct duelů si připsal jen tři trefy a dvě asistence, v hodnocení plus/mínus je navíc se zápornými deseti body druhým nejhorším hráčem Grand Rapids.

Na téma Zadina se ve čtvrtek v rádiu TSN rozpovídal i uznávaný zámořský analytik televizní stanice NBC Sports Pierre McGuire. A přiznal, že by nebyl překvapený, kdyby generální manažer Rudých křídel Steve Yzerman českého útočníka vyměnil.

Hokejový útočník Filip Zadina.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je správné tuhle otázku nadhodit. Když jsem ho viděl hrát, v jedné věci vynikal - když šel puk směrem, kterým mířil i on, byl skutečně dobrý. Když je to ale jinak, už tak dobrý není. Musí najít způsob, jak to překonat," soudí McGuire.

„Musíte bojovat, když nemáte puk na hokejce, musíte ho chtít získat zpátky a nemůžete to během hry vzdávat. A přesně tohle je něco, co jsem u něj viděl, když věci nešly podle jeho představ. Když mu okolnosti přejí, je opravdu dobrý. Ale uvidíme, stále je v začátcích své kariéry," doplňuje McGuire.

Filip Zadina v dresu české juniorské reprezentace.

Facebook: Česká hokejová reprezentace

Podle jeho názoru může být Zadinovou nevýhodou, že si ho v loňském draftu nevybral současný generální manažer Detroitu Steve Yzerman. Ten totiž v té dobé působil v Tampě Bay a k Red Wings, s nimiž jako hráč spojil celou svou kariéru a získal tři Stanley Cupy, se přesunul až letos v létě, když nahradil Kena Hollanda.

„Většinou, když jste draftováni organizací a lidé z managementu v ní pořád jsou, tak s vámi mají větší trpělivost. Když se ale management změní, noví lidé vás neznají tak dobře, jako ti předchozí, a nemají k vám tak blízko. Většinou, ale ne vždycky, to zvyšuje potenciál výměny," myslí si McGuire a dodává, že je dost dobře možné, že být Yzerman ve funkci GM Detroitu už před rokem, Zadinu by si v draftu nevybral.