Patnáct zápasů a třináct porážek – to byla bilance Detroitu za poslední měsíc. Není divu, že Boston byl v tomto utkání favoritem. Svou roli potvrdil hned ve druhé minutě první třetiny gólem Davida Krejčího, který svižnou střelou z úrovně levého kruhu pro vhazování překonal brankáře Berniera, který si v utkání připsal dvě asistence. Hráči Detroitu se ovšem nenechali zaskočit a o necelé dvě minuty později vyrovnali, osm minut před koncem prvního dějství se dokonce ujali vedení 2:1.

Na 3:1 zvyšoval hned v úvodu druhé části v přesilovce Fabbri, který potrestal Pastrňákovo hákování. Dlouho se zdálo, že Pasta ukončí svoji bodovou sérii, ale ve 37. minutě si připsal bod, když za brankou vyšťoural puk pro Krejčího a ten přihrál Krugovi na gól. To bylo ovšem od Bostonu vše, výhru Detroitu pečetil střelou do prázdné branky Mantha. Český obránce ve službách Detroitu, Filip Hronek, vyšel bodově naprázdno.

Hráči Winnipegu přivítali na svém ledě Vancouver. První třetina se odehrála v klidném tempu bez vyloučení i bez gólů. To se změnilo až ve 26. minutě, kdy se vedení ujali hráči Vancouveru střelou Millera. To však byl jediný jejich zásah, pak už se režie zápasu chopil Winnipeg. Druhou třetinu vyhrál poměrem 2:1, v té třetí přidal další dva góly, ten poslední necelé dvě minuty před koncem do odkryté klece vstřelil Lowry. Winnipeg tedy vyhrál 4:1.

V dalším utkání se představili hráči Edmontonu, kteří hostili na svém ledě hráče z New Jersey. Olejáři nedali Ďáblům šanci a zvítězili jasně 4:0. Góly začaly padat až ve druhé třetině, skóre otevřel Draisaitl po skvělé přihrávce Nugenta-Hopkinse z vlastního obraného pásma. Ten si připsal ještě druhý bod za přihrávku na poslední gól, který vstřelil v přesilovce, ve 46. minutě, Chiasson střelou z mezikruží.

Ještě před půlnocí skončilo první utkání ze dvou, ze série NHL Global Series ve Stockholmu, mezi hráči Buffala a Tampy. V utkání se představili dva čeští útočníci. V dresu vítězných Lightning Ondřej Palát a na druhé straně Vladimír Sobotka, který však po bodyčeku Nikity Kučerova odstoupil ze zápasu už v první třetině a nezasáhne ani do dnešní odvety. Palátův spoluhráč obránce Jan Rutta zůstal pouze mezi náhradníky. Tampa porazila Buffalo 3:2, po gólech Kucherova, Killorna z přesilovky a Yanniho Gourdea. Na straně poražených dvakrát skóroval Reinhart.