Český útočník Dominik Kubalík ukázal své kvality. Předešlé utkání proti Vancouveru sledoval pouze z tribuny, když ho trenér Blackhawks postavil mimo hru, kvůli jeho nepřesvědčivým výkonům v posledních zápasech. Dnes se ho rozhodl opět do sestavy zařadit a udělal dobře. Chicago ale neudrželo vedení 2:0 a prohrálo s Pittsburghem po nájezdech 2:3. Prosadil se také Filip Chlapík, který gólem pomohl k výhře Ottawy nad Carolinou. Brankář Mrázek plnil pouze roli náhradníka a do utkání nezasáhl. Jakub Vrána z Washingtonu dvakrát asistoval a Capitals porazili Vegas 5:2. Francouz zářil a vychytal výhru nad Columbusem.

Kubalík chtěl ukázat, že patří na led, a to se mu povedlo, téměř v polovině zápasu se Chicago dostalo do přečíslení tři na jednoho a Kubalík přesnou střelou do pravého horního rohu otevíral skóre. Krátce na to skóroval i Kane a Chicago vedlo 2:0. Jenže čtyři minuty před koncem druhého dějství snížil, po parádní přihrávce Malkina, Guentzel. Ve třetí třetině se domácím podařilo vyrovnat a zápas mělo rozhodnout až prodloužení, jenže v něm gól nepadl, takže přišly na řadu nájezdy. V nich byli úspěšnější hráči Tučňáků, kteří proměnili hned dva nájezdy ze tří, konkrétně se prosadil Guentzel a McCann. Na straně hostů skóroval pouze Kane a Chicago tedy podlehlo Tučňákům z Pittsburghu 2:3. Hvězdný útočník Sidney Crosby odstoupil z utkání kvůli zranění.

V prvním nočním zápase se představili hráči Los Angeles na ledě Montrealu. O vítězi rozhodla hned úvodní třetina, ve které Montreal vstřelil všechny tři branky, Los Angeles se marně po zbytek zápasu snažili náskok Canadiens dotáhnout. Za domácí se dvakrát prosadil Weber z přesilovky. V početní výhodě ve druhé třetině snižoval na 1:3 z pohledu hostů Kopitar, na konečných 2:3 upravoval sedm minut před koncem zápasu Lizotte.

Utkání Ottawy s Carolinou otevíral v desáté minutě Chlapík, který byl ve správný čas na správném místě, když dorážel odražený puk po střele Davidssona. V úvodním dějství si Senátoři vybudovali pohodlný náskok 3:0, který jim vydržel až do poloviny zápasu. Zajímavostí je, že druhý a třetí gól Ottawy od sebe dělily pouhé čtyři sekundy. Na 1:3 snižoval svižnou střelou v početní výhodě Svechnikov. Na konečných 4:1 zvyšoval Tkachuk.

Toronto přivítalo na svém ledě hráče Philadelphie, mezi nimiž nechyběl ani český útočník Jakub Voráček. Ten nastoupil ve třetí formaci a bodově se neprosadil. Letci po první třetině vedli 2:0, ale stejně jako Chicago o náskok přišli. V polovině zápasu na 1:2 snižoval Dermott a na začátku třetí části vyrovnal před brankou nepokrytý Nylander. I v tomto utkání museli o vítězi rozhodnout až nájezdy. Po nich se mohli radovat hosté z vítězství 3:2.

Za Washington nastoupili proti Vegas všichni tři Češi, bodově prosadit se dokázal pouze Jakub Vrána, který v první třetině dvakrát asistoval. Byl hned u prvního gólu, který vstřelil Kuznětsov po necelé minutě zápasu. O pět minut později využil chyby v rozehrávce Vegas a přihrával Wilsonovi, který přesnou střelou zvyšoval na 2:0. Krátce poté Rytíři snížili na 1:2. Druhá třetina přinesla po jednom gólu na obou stranách. V té třetí se už prosadili pouze domácí, za které na 4:2 zvyšoval Backstrom, který následně upravoval i na konečných 5:2 střelou do odkryté klece. Český útočník Tomáš Nosek hrající za Golden Knights se neprosadil.

V dalším utkání se představili hráči Arizony a Minnesoty. Zápas byl po dvou třetinách vyrovnaný 3:3. O vítězství Minnesoty rozhodl na začátku té třetí Hartman. Arizoně se ani přes dvě nabídnuté přesilovky vyrovnat nepodařilo a prohrála tedy 3:4.

Colaradu se podařilo otočit zápas s Columbusem a velký podíl na vítězství měl hlavně i český brankář Pavel Francouz, který pochytal 39 střel a úspěšnost zákroků měl přes 95 %. Po zásluze byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Dva góly ve druhé části vstřelil jednadvacetiletý obránce Colorada Cale Makar, jeho druhý gól se později ukázal jako vítězný. Colorado porazilo Columbus 4:2.

Hertl zařídil vyrovnání a byl první hvězdou zápasu

Od 4:00 SEČ bylo na programu utkání Calgary se St. Louis Blues. Do branky Flames nastoupil David Rittich, který držel naděje svého týmu na vítězství až do 3. minuty prodloužení, kdy ho překonal v přesilovce Perron. Rittich pustil tři z 28 střel a úspěšnost zákroků měl lehce pod 90 %.

O půl hodiny později začal zápas mezi Žraloky ze San Jose a Predátory z Nashvillu. Český útočník ve službách Žraloků, Tomáš Hertl, který je nejproduktivnějším hráčem San Jose (7+11), vyrovnával ve 46. minutě z dorážky na 1:1. Odchovanec pražské Slavie mohl ještě v základní hrací době rozhodnout. Po přihrávce Radima Šimka od zadního mantinelu se ocitl sám před brankou, ale těsně minul. Zápas dospěl až k nájezdům, ve kterých mohl Hertl utkání ukončit ve třetí sérii, jenže neuspěl. Nájezdy rozhodl až v sedmém kole Timo Meier, který se v rozstřelu prosadil jako jediný. Sharks porazili Predátory 2:1.

I druhé utkání NHL Global Series ve Stockholmu ovládla Tampa

Ještě před půlnocí SEČ skončilo druhé utkání NHL Global Series ve Stockholmu a i to se stalo kořistí Tampy Bay. Lightning zdolali Buffalo Sabres 5:3 a navázali na páteční výhru 3:2. V dresu vítězů se představili obránce Jan Rutta, který nastoupil teprve ke svému třetímu utkání v sezoně, a útočník Ondřej Palát. Dvěma góly k výhře Tampy Bay přispěl Pat Maroon. Buffalu podle očekávání scházel útočník Vladimír Sobotka, který z prvního vzájemného duelu odstoupil v první třetině po bodyčeku Nikity Kučerova.