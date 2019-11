Český útočník Dominik Kubalík ukázal své kvality. Předešlé utkání proti Vancouveru sledoval pouze z tribuny, když ho trenér Blackhawks postavil mimo hru, kvůli jeho nepřesvědčivým výkonům v posledních zápasech. Dnes se ho rozhodl opět do sestavy zařadit a udělal dobře. Chicago ale neudrželo vedení 2:0 a prohrálo s Pittsburghem po nájezdech 2:3. Prosadil se také Filip Chlapík, který gólem pomohl k výhře Ottawy nad Carolinou. Brankář Mrázek plnil pouze roli náhradníka a do utkání nezasáhl. Jakub Vrána z Washingtonu dvakrát asistoval a Capitals porazili Vegas 5:2. Francouz zářil a vychytal výhru nad Columbusem.

Kubalík chtěl ukázat, že patří na led, a to se mu povedlo, téměř v polovině zápasu se Chicago dostalo do přečíslení tři na jednoho a Kubalík přesnou střelou do pravého horního rohu otevíral skóre. Krátce na to skóroval i Kane a Chicago vedlo 2:0. Jenže čtyři minuty před koncem druhého dějství snížil, po parádní přihrávce Malkina, Guentzel. Ve třetí třetině se domácím podařilo vyrovnat a zápas mělo rozhodnout až prodloužení, jenže v něm gól nepadl, takže přišly na řadu nájezdy. V nich byli úspěšnější hráči Tučňáků, kteří proměnili hned dva nájezdy ze tří, konkrétně se prosadil Guentzel a McCann. Na straně hostů skóroval pouze Kane a Chicago tedy podlehlo Tučňákům z Pittsburghu 2:3.

V prvním nočním zápase se představili hráči Los Angeles na ledě Montrealu. O vítězi rozhodla hned úvodní třetina, ve které Montreal vstřelil všechny tři branky, Los Angeles se marně po zbytek zápasu snažili náskok Canadiens dotáhnout. Za domácí se dvakrát prosadil Weber z přesilovky. V početní výhodě ve druhé třetině snižoval na 1:3 z pohledu hostů Kopitar, na konečných 2:3 upravoval sedm minut před koncem zápasu Lizotte.

Utkání Ottawy s Carolinou otevíral v desáté minutě Chlapík, který byl ve správný čas na správném místě, když dorážel odražený puk po střele Davidssona. V úvodním dějství si Senátoři vybudovali pohodlný náskok 3:0, který jim vydržel až do poloviny zápasu, kdy na 1:3 snižoval svižnou střelou v početní výhodě Svechnikov. Na konečných 4:1 zvyšoval Tkachuk.

Toronto přivítalo na svém ledě hráče Philadelphie, mezi nimiž nechyběl ani český útočník Jakub Voráček. Ten nastoupil ve třetí formaci a bodově se neprosadil. Letci po první třetině vedli 2:0, ale stejně jako Chicago o náskok přišli. V polovině zápasu na 1:2 snižoval Dermott a na začátku třetí části vyrovnal před brankou nepokrytý Nylander. I v tomto utkání museli o vítězi rozhodnout až nájezdy. Po nich se mohli radovat hosté z vítězství 3:2.

Za Washington nastoupili proti Vegas všichni tři Češi, bodově prosadit se dokázal pouze Jakub Vrána, který v první třetině dvakrát asistoval. Byl hned u prvního gólu, který vstřelil Kuznětsov po necelé minutě zápasu. O pět minut později využil chyby v rozehrávce Vegas a přihrával Wilsonovi, který přesnou střelou zvyšoval na 2:0. Krátce poté Rytíři snížili na 1:2. Druhá třetina přinesla po jednom gólu na obou stranách. V té třetí se už prosadili pouze domácí, za které na 4:2 zvyšoval Backstrom, který následně upravoval i na konečných 5:2 střelou do odkryté klece. Český útočník Tomáš Nosek hrající za Golden Knights se neprosadil.

V dalším utkání se představili hráči Arizony a Minnesoty. Zápas byl po dvou třetinách vyrovnaný 3:3. O vítězství Minnesoty rozhodl na začátku té třetí Hartman. Arizoně se ani přes dvě nabídnuté přesilovky vyrovnat nepodařilo a prohrála tedy 3:4.

Colaradu se podařilo otočit zápas s Columbusem a velký podíl na vítězství měl hlavně i český brankář Pavel Francouz, který pochytal 39 střel a úspěšnost zákroků měl přes 95 %. Po zásluze byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Dva góly ve druhé části vstřelil jednadvacetiletý obránce Colorada Cale Makar, jeho druhý gól se později ukázal jako vítězný. Colorado porazilo Columbus 4:2.

I druhé utkání NHL Global Series ve Stockholmu ovládla Tampa

Ještě před půlnocí SEČ skončilo druhé utkání NHL Global Series ve Stockholmu a i to se stalo kořistí Tampy Bay. Lightning zdolali Buffalo Sabres 5:3 a navázali na páteční výhru 3:2. V dresu vítězů se představili obránce Jan Rutta, který nastoupil teprve ke svému třetímu utkání v sezoně, a útočník Ondřej Palát. Dvěma góly k výhře Tampy Bay přispěl Pat Maroon. Buffalu podle očekávání scházel útočník Vladimír Sobotka, který z prvního vzájemného duelu odstoupil v první třetině po bodyčeku Nikity Kučerova.