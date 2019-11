Foligno trefil protivníka loktem do hlavy ve středním pásmu poté, co Bellemare odehrál puk. Po ostrém střetu zůstal otřesený hokejista Avalanche chvíli ležet na ledové ploše, kvůli zranění duel nedohrál. Hříšník Foligno vyfasoval trest a musel rovněž ze hry.

Zákrok vypadal hrozivě, zdálo se, že Foligno chtěl soupeře trefit. Hokejista se však dušoval, že to tak nebylo. "Nejdřív jsem vůbec nevěděl, že jsem ho do hlavy zasáhl," uvedl nejprve pro média a snažil se obhájit. "Rozhodně nebylo úmyslem ho trefit takhle. Seběhlo se to hrozně rychle... On se nějak otočil a odehrál puk. Bylo mi zle z toho, když jsem pak viděl, že jsem ho trefil do hlavy. Bylo to nešťastné a já jen doufám, že bude v pořádku," doplnil útočník.

Trestu však neunikl a musí vynechat dva duely proti Montrealu a jeden proti obhájcům Stanley Cupu ze St. Louis. V této sezoně zatím Foligno nastoupil k 17 utkáním a do statistik zaknihoval jednu branku a šest gólových přihrávek.