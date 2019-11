Plzeňský rodák se naštěstí dokázal postavit a viditelně otřesený zamířil na střídačku a následně do kabin. Utkání pro něj pochopitelně skončilo. Ani po něm ale neměli šéfové týmu o zdravotním stavu českého gólmana jasno.

„Ještě jsem nemluvil s lékaři. Jenom mi bylo řečeno, že do zápasu se už nevrátí," sdělil pro list Denver Post kouč Colorada Jared Bednar.

Trochou optimismu vnesl do případu obránce Ryna Graves: „Viděl jsem ho (Francouze), jak se prochází a zdálo se mi, že je v pohodě."

Francouz zaskočil v posledních dvou zápasech za zraněnou jedničku Philippa Grubauera. v úterý však musel i za něho naskočit náhradník. A Švéd Adam Werner s nečekanou šancí na debut v NHL naložil parádně. Pochytal 40 střel, udržel čisté konto a pomohl k jednoznačné výhře 4:0.

„Samozřejmě jsem měl trochu nervy. Máte ale jen krátký čas na to naskočit na led, snažil jsem se to užít a předvést, co umím," popsal svou pozici Werner.

Mark Scheifele (55) z Winnipegu při střetu s brankářem Pavlem Francouzem (39) z Colorada.

FRED GREENSLADE, ČTK/AP

Jeho velkolepý debut potěšil i trenéra, kterého však trápí rozšiřující se marodka v týmu. Před Francouzovým zraněním bylo mimo hru hned šest hráčů - Pierre-Edouard Bellemare, Philipp Grubauer, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, Colin Wilson a Nikita Zadorov.

„Teď je mimo už sedm kluků z týmu, což je hodně. Jde navíc o důležité hráče na všech pozicích," postěžoval si Bednar.