Za šest let, co hraje hokej za San Jose, urazil útočník Tomáš Hertl ohromný kus cesty. Z vykuleného kluka, který své dojmy popisuje lámanou angličtinou, se vyprofiloval v tahouna Sharks. Během působení v NHL se z něj ale nevytratila sympatická bezprostřednost. K rozhovoru u jeho oblíbené cukrárny dorazil na koloběžce a upozorňoval, že musí stihnout zápas v americkém fotbale.

Stal jste se fanouškem tohoto typicky zámořského sportu?

Ze začátku jsem pravidla moc nechápal, ale už jim rozumím. Baví mě to sledovat. Když jsme někde na tripu a je neděle, tak se dívají všichni. Docela jsem se do toho zbláznil, tohle bude už můj třetí zápas naživo a vždycky to byl velký zážitek. S klukama z mančaftu soupeříme, kdo má lepší tým ve Fantasy lize, a někdy se s Couturem nebo Dillonem i sázíme o obědy.

Baseball a basketbal taky sledujete?

Baseball je na mě pomalý, bez akce, to mě prostě nedostalo. Zato basketbal mě baví. Golden State Warriors se teď přestěhovali z Oaklandu do San Franciska, postavili tam novou arénu, která je asi padesát minut od mého bydliště. Mám tam v plánu zajet, ale oni mají extrémní marodku. A když nehraje Stephen Curry a Klay Thompson, tak to není úplně ono.

Ke sledování amerického fotbalu vás přivedli spoluhráči, nelákáte vy je na klasický fotbal?

Jsem rád, že Logan Couture a jeden z našich asistentů mají fotbal hodně rádi. V kabině máme spoustu televizí a třeba Premier League se tady vysílá v deset dopoledne, když jsme na zimáku. Se Švédy z týmu už jsme se hecovali, že bychom mohli být ve stejné skupině na mistrovství Evropy příští rok. S klukama jsem se taky sázel, když hrála Slavia v Barceloně. Všichni říkali, že dostane minimálně tři góly, takže jsem po remíze 0:0 shrábnul výhru já.

Vy sám jste šikovný fotbalista?

V týmu hokejistů, který pro letní zápasy složil Jarda Bednář, dělávám gólmana. Bojím se trochu o koleno, tak se držím v bráně, i když to moc neumím. Moje srdce patří Slavii, mám to v Edenu rád, jsem tam jak doma. Pokřiky pořád dobře znám, a když jsem tam byl naposledy v srpnu na kvalifikaci o Ligu mistrů, dával jsem si to nadšeně s fanoušky.

Sledujete přes internet seriál Lajna, jehož druhá řada se odehrává ve staré hokejové hale v Edenu?

Koukal jsem jen na jeden díl, kde hrál můj brácha. Jak ten kouč Hrouzek v podání Jiřího Langmajera říkal, že sundá nejlepšího hráče soupeře a pak se pral s bráchou. To jsem se musel podívat, to byla sranda. Jardu jsem taky pochválil za hereckej výkon...

Útočník San Jose Sharks Tomáš Hertl (48) mezi hráči Anaheimu Ducks Camem Fowler (4) a Jacobem Larssonem (32).

Kelvin Kuo, Reuters

Dá se říct, že jste pořád ještě ukotvený v Česku, nebo už vás přece jen víc ovlivňuje Amerika?

Mám to tak půl na půl. Když jsem tady, tak třeba většinou poslouchám s klukama americkou muziku, ale zase filmy, hlavně o Vánocích, si pořád pouštím české: Tři oříšky pro Popelku, a hlavně S čerty nejsou žerty, to jsem viděl snad tisíckrát, stejně se u toho vždycky zasměju. Podobně jako u Okresního přeboru. Dřív jsem koukal hodně i na tripech, ale teď spíš hrajeme karty...

Čím se ještě na cestách zabavíte?

Taky jsem se dokopal a začal zase číst. Hrozně se mi líbil seriál Hra o trůny, tak jsem si koupil knížky, a to jsou tisícistránkové bichle. Jednu už mám dočtenou, do konce roku bych rád dal druhou, ale v letadle je to těžké, protože kluci mě nutí pořád ke kartám.

Působíte v jedné z nejatraktivnějších lokalit v NHL, mohl byste už dělat průvodce po Kalifornii?

Byl jsem tu hodně na plážích v Santa Cruz a v Monterrey, už jsem taky vyrazil na jezero Tahoe. San Francisco je taky krásné. Nedávno jsme si projeli i oblast kolem Los Angeles. Taky mám rád Alcatraz, ty malé cely, je to unikát. Rádi bychom se s manželkou podívali i na Yosemitský národní park. Ale víte, jak to je... Během sezony chci čas trávit spíš doma.

Radost hokejstů San Jose Sharks. Timo Meier (28) slaví s českým útočníkem Tomášem Hertlem gól v utkání NHL.

John Hefti, ČTK/AP

A do města moc nevyrážíte?

Chodíme tady před zápasy do italské restaurace, kterou má kamarád a ten už ví, co si dáváme, takže to vždycky má připravené. Ale jinak si dost večeří užiju na tripu, takže jsem spíš doma, protože manželka výborně vaří, to si fakt pochutnám... Maximálně jdeme někdy na sushi, které máme moc rádi.

Musíte si hlídat váhu?

Svíčkovou nechávám na babičkách, ty jsou rády, když mi to můžou navařit v létě. O Vánocích se tady kapr blbě shání, tak si dáme řízek a klasický bramborový salát. Ale snažím se jíst spíš zdravě, protože já jsem žíravina a sním prakticky všechno.

Takže jídlo je vaše oblíbená kratochvíle.

Miluju jídlo, především všechno sladké. Dopřeju si, když vím, že to spálím při zápase a potřebuju něco dostat do těla. Doma moje Anetka vaří hodně zeleninu, ale občas mi nachystá i nějakou tu sladkost.

Váš kapitán Couture v kabině říkal, že spořádáte hodně dortíků...

Vždycky když jdeme na tripech na jídlo, tak si říkáme, že dezert vynecháme, ale nakonec si ho dáme oba. Pošťuchujeme se a dáváme sázky, kdo z nás bude za dvacet let tlustší. Kdybych mohl, tak zmrzlinu a čokoládu jím pořád. To se ale musím držet zpátky.

Co nějaké to pivo? Třeba Jakub Voráček ho vyloženě doporučuje.

Občas si dám jedno po zápase, nebo když s klukama hrajeme PlayStation, tak si u toho jedno dvě dáte, abyste do sebe dostali vitamíny. Někdy si tady kupuju plzeňské v lahvi, nevím, jestli je to originál, ale můj táta to ochutnal, to je větší odborník než já, a říkal, že to není špatný. Americká piva, ty Bud Lighty, Coors, to nemůžu vůbec.

Čtyřletá smlouva se San Jose, kterou jste podepsal loni v létě, vás finančně dobře zajistila. Udělal jste si po jejím podpisu taky něčím radost?

Na konci minulé sezony jsem si pořídil Mercedes GT 63S, je to čtyřdveřák a jsem z něj nadšenej. Minulý rok jsme tady taky koupili dům. Když za námi někdo přijede, tak už se nemusíme mačkat v bytě. Bral jsem to i jako investici.

Kalifornie je jedna z nejdražších oblastí USA, vnímáte to i vy?

Kalifornie je drahá ve všech směrech, daně, bydlení. Já mám tady od domu 15 minut sídla Applu a Googlu, dvacet minut ode mě sídlí Facebook. Pro ně pracují tisíce lidí a ty ceny tady jdou pořád nahoru. I služby musí být dražší, jinak by se neuživily. To vidíte, i když jdete koupit něco do sámošky. Zkrátka tu bydlí hlavně bohatí lidi.

Útočník týmu San Jose Sharks Tomáš Hertl (48) se pokouší o zakončení v utkání s Chicagem Blackhawks.

Jeff Chiu, ČTK/AP

Hráči s nižšími smlouvami ale určitě tolik nejásají.

My tady v San Jose máme i farmářský tým Barracuda a pro ty kluky je to mnohem těžší... Ten finanční skok mezi NHL a AHL je ohromný, na farmě v Kalifornii jen žijete a nic nevyděláte. Kluci se pak dělí o pokoje, musí si doma vařit a není to pro ně sranda.

A možná pak sní o Floridě, kde je taky oceán, ale o dost levněji.

Není tam státní daň, takže vyděláte o deset procent víc. Ono je to fakt znát. Všichni si myslí, kolik bereme, ale když všechny daně odečtete plus odvody do Hráčského fondu (když NHL vydělá, tak se částky hokejistům vracejí – pozn. red.), tak potom nevidíme ani půlku. Samozřejmě že nemáme vůbec málo, to rozhodně ne, ale nejsou to ty sumy, o kterých se píše v novinách.