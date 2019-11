Je nezastavitelný. Český útočník ve službách Bostonu David Pastrňák i v dalším zápase NHL předvedl svoji výjimečnost. Dvěma góly se velkou měrou podílel na vítězství Bruins na ledě New Jersey 5:1. Do statistik se v třinácti nočních zápasech zámořské ligy zapsali i David Krejčí, Filip Hronek, Tomáš Nosek či Radek Faksa.

Matt Grzelcyk slaví se spoluhráči další branku v síti New Jersey

Ani v nejmenším nezpomaluje. Nejlepší střelec probíhajícího ročníku NHL David Pastrňák rozšířil svou gólovou sbírku o další dva přírůstky v zápase na ledě New Jersey. Po úvodní brance Grzelcyka navýšil vedení Bruins právě třiadvacetiletý český útočník, když využil parádní přihrávku Marchanda a střelou z voleje nedal domácímu Blackwoodovi šanci. Pod obě úvodní trefy Bostonu se asistencí podepsal i David Krejčí.

Ďáblové ve druhé třetině sice díky Colemanovi snížili, třetí úder však znovu přišel z hokejky havířovského rodáka, který střelou od modré zvýšil na 3:1. U všech tří úvodních branek Medvědů si připsal asistenci Brad Marchand.

Výhru Bostonu podtrhl svou druhou brankou večera i Matt Grzelcyk, na konečných 5:1 uzavřel Clifton. David Pastrňák v probíhajícím ročníku zaznamenal již devatenáct branek a s přehledem vládne tabulce střelců.

VIDEO: Sestřih zápasu New Jersey - Boston

Hronkovy body nestačily

Dvoubodový večer prožil v dresu Detroitu český obránce Filip Hronek, body to však jeho týmu v zápase proti Ottawě nepřineslo.

Senátoři šli jako první do vedení ve 4. minutě, kdy se prosadil Duclair. Domácí však ještě do konce první části skóre otočili. Fabbri o šest minut později vyrovnal, když asistenci si na jeho trefě připsal právě Filip Hronek, a v 19. minutě pak dokonce ve vlastním oslabení poslal Rudá křídla do vedení Filppula.

Ottawa však o svém vítězství rozhodla ve druhé třetině, kdy po brankách Duclaira, Namestnikovova a Tkachuka odskočila do vedení 4:1. Detroit sice ještě díky Manthaovi snížil, když i na jeho gól nahrával Hronek, na více než korekci výsledku na 2:4 to však nestačilo. Red Wings tak zůstávají se sedmnácti body nejhorším týmem Východní konference.

VIDEO: Sestřih zápasu Detroit - Ottawa

Další facka pro Calgary

Nedaří se jim a nic na tom nezměnil ani David Rittich. Český gólman v brance Calgary musel zkousnout pátou porážku svého týmu v řadě, když Plameny doma nestačily na Colorado a prohráli 2:3.

Laviny dle svého jméno začaly v Calgary ve velkém stylu, když po úvodní třetině vedly díky brankám Burakovského již 2:0. Když na tříbrankový rozdíl zvyšoval v 34. minutě Kamenev, zdálo se být o utkání rozhodnuto. Domácí ještě zabojovali. Ryan a Mangiapane snížili na jednobrankový rozdíl, na víc to však domácím nestačilo.

Calgary patří v tabulce Západní konference deváté místo, Avalanche jsou třetí.

VIDEO: Sestřih zápasu Calgary - Colorado

Informace připravujeme.