Kostkovaný oblek a dobrá náladička. Aby ne. Bostonský útočník David Pastrňák se v zápase v New Jersey (5:1) prezentoval dalšími dvěma trefami a v gólové tabulce NHL trůní na vrcholku s devatenácti zásahy. To už není žádná náhoda, po Milanu Hejdukovi tu je další český hokejista, který si může jako cíl klidně vytyčit Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra zámořské soutěže.

Vaše úterní góly vypadaly trochu jako ze sestřihů Alexe Ovečkina. Nejdřív rána z první, pak bomba pod horní tyčku v přesilovce.

Při tom prvním gólu se Devils dobře vrátili, ale já si trochu počkal, oni ten backcheck přetáhli a já tam byl volný jakoby z druhé vlny. V tu chvíli mi Marchand dal parádní nahrávku. Snažím se tohle dělat, když se obránci stahují hodně rychle dozadu ke své brance, tak tím odstoupením vzniká prostor. Je to zase další možnost, jak se dostat ke střele.

Pilujete víc tyhle rány bez přípravy?

Hokej je často nahoru a dolů. Jednou to tam padá a jednou ne, mně se teď daří, tak se snažím jenom každý zápas soustředit na to, abych odehrál dobré utkání. A jen doufám, že mě to tam padat bude dál.

VIDEO: Sestřih zápasu New Jersey - Boston

Sledujete střeleckou tabulku, kdo je tam za vámi a jak daleko?

Tak popravdě na to nekoukám, jenže čtu české noviny každý den, nebo sociální sítě a všude se to píše a samozřejmě to tam vidím. Ale že bych se na to soustředil, to určitě ne. Já se jenom snažím hrát a tvořit útok, protože tak nejlíp pomáhám týmu.

Čeští fanoušci vašimi gólovými parádami docela žijí, vy sám jste říkal, že byste rád překonal padesátigólovou hranici. I když se mluví o úpadku českého hokeje, vy sám míříte opačným směrem...

Já teda věřím, že náš hokej půjde taky nahoru a bude tu víc mladých hráčů z Čech. S klukama se navzájem sledujeme, moc nás není, to je pravda, ale doufejme, že nám to půjde a zůstaneme zdraví. Hlavní je, aby česká národnost v NHL zase přibyla.

David Pastrňák táhne další útočnou akci Bostonu

Kathy Willens, ČTK/AP

Při absenci vašeho centra Bergerona hrajete opět s Davidem Krejčím. A šlape vám to dobře, že?

To není nic nového, s Krejčou jsem hrál prvních pár let, co jsem přišel do NHL. Samozřejmě si na ledě skvěle rozumíme a pro mě je vždycky snadné se vrátit k němu do dvojice. Vím, co od něj čekat, on ví, co čekat ode mě. Vím, že musím být po celou dobu připravený, protože když má puk, tak mi kdykoliv může přistát na hokejce.

David Pastrnak (@pastrnak96) just extended his point streak to 13 games.



Are we surprised, though? pic.twitter.com/BL3KTeXYho — NHL (@NHL) November 6, 2019

Cítíte, že už nejste hvězdou jen pro české fanoušky a Boston, ale i pro celou NHL?

Na to se ale fakt nesoustředím, já hraju hokej a tady tohle nevnímám. Prostě nevím, co na to říct.

Není pro vás třeba ta zvyšující se popularita už trochu obtěžující?

Ne, to ne. To patří k naší práci a jsme na to zvyklí. Vždycky, když můžeme někomu zlepšit náladu fotkou, hlavně dětem, tak rádi pomůžeme, ono stačí málo k radosti těch malých kluků.

Vám zase určitě zlepšila den zpráva, že s Bostonem budete startovat příští sezonu v Praze. Už se těšíte?

Jo, určitě se těším moc. Letos jsem koukal na NHL v Praze a trošku jsem žárlil. Tak jsem rád, že budeme mít tu šanci za rok taky. Bude to něco výjimečného. Ale na lístky se mě zatím nikdo neptal.

Hokejisté Bostonu se radují z branky

Kathy Willens, ČTK/AP

David Krejčí si v Praze zahrálv roce 2010, když mu bylo 24 let a nastartoval tam s Bruins cestu ke Stanley Cupu. Vám bude za rok taky čtyřiadvacet, to je výzva, ne?

Proto to hrajeme, abychom to dotáhli do vítězného konce, to je naše největší motivace. Letos jsme byli ve finále, tak doufejme, že to klapne v téhle sezóně, přinejhorším v té další.