Válčí v jednom klubu za úspěch Caroliny v NHL. Ta je nyní v Metropolitní divizi na třetím místě. Barvy týmu ze Severní Karolíny hájí brankář Petr Mrázek a útočník Martin Nečas. Ten si v letošním ročníku zámořské soutěže připsal pátý gól. A to, když proti Chicagu jeli na brankáře dva na nikoho, před nimi byl jen gólman. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že v NHL pojedu dva na nulu, to se mi stalo asi naposledy ve čtrnácti ve Žďáru,“ usmál se rodák z Nového Města na Moravě.

Dvacetiletý forvard pár týdnů u Mrázka bydlel, než si našel své útočiště. „Jsem rád, že jsem mu mohl pomoct. Byl to hodný nájemník, nedělal žádný binec, byli jsme s ním spokojeni," vzpomínal na spolubydlícího o sedm let starší gólman.

Oba čeští hráči zaznamenali v NHL významnou událost. A to uvedení Václava Nedomanského do hokejové Síně slávy v Torontu. Po Dominiku Haškovi se dočkal této pocty předtím z Čechů jen Dominik Hašek. "Paráda, gratuluju, byl to výborný hráč, doufám, že tam bude víc Čechů," řekl Nečas, který je v bodování nováčků NHL zatím druhý. V 21 zápasech si připsal 15 bodů za 5 branek a 10 asistencí.

Duo z Caroliny v této sezoně Martin Nečas Zápasy 21 Góly 5 Asistence 10 Posledních 5 zápasů 2+3 Petr Mrázek Zápasy 14 Výhry 10 % úspěšnost 90,7 Posledních 5 zápasů 3 výhry

Myšlenky všech hráčů NHL směřují k jednomu bodu, probojovat se do play off zámořské ligy a hrát o Stanley Cup. Kdo neuspěje, může si prodloužit sezonu účastí na mistrovství světa, to se hraje příští rok v květnu ve Švýcarsku.

„Pro každého hráče je sen a čest reprezentovat. Kdokoliv nepostoupí do play off a bude zdravý, tak s radostí pojede," dodal Mrázek.

Co oba řekli po posledním duelu v NHL?