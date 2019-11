Do konce základní hrací doby zbývaly necelé čtyři minuty a Rytíři drželi těsný náskok 3:2. Na útočníka Toronta Nica Petana zívala prázdná branka a zdálo se, že ji stačí jen trefit, protože Fleury se po předchozí střele, kterou zastavila horní tyčka, nacházel mimo brankoviště.

Petan puk skutečně bekhendem vypálil a někteří fanoušci Maple Leafs už zvedali ruce nad hlavu. I televizní infografika měla za to, že Toronto právě skórovalo. Jenže chyba lávky. Fleury totiž skočil do brankoviště a báječným zákrokem ukryl kotouč do své lapačky.

„Byla to zábava. Měl jsem i trochu štěstí, protože první střelu jsem nechytnul a pomohla mi horní tyčka. Je fajn, když se pak takovým zákrokem můžete vykoupit," usmíval se po zápase, který nakonec jeho tým vyhrál 4:2, trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem.

„Takový zákrok si prostě užíváte. Postavíte se na nohy a trošku se usmíváte. Jste prostě šťastný, že to neskončilo gólem. Jako gólman si myslím, že přesně po těchto zákrocích se cítíte jako hráč, který zrovna vstřelil gól. A přesně pro tyhle zákroky miluju hrát hokej," vyprávěl Fleury, jenž v NHL vychytal jubilejní 450. výhru, což se před ním podařilo jen šesti gólmanům.

„Je úžasné, když předvede takový zákrok. Jako trenér ale od něj něco takového čekám, protože je akrobatický a nikdy to nevzdává, ˇ říkal kouč Rytířů Gerard Gallant. Fleuryho agent Allan Walsh na Twitteru označil počin svého klienta jako zákrok století.