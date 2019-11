Když se daří, jde to skoro samo. Pastrňák má fazónu, která z něj dělá nejlepšího střelce sezony a gólové příspěvky přihazuje na své konto s lehkostí i pravidelností. „Když tým šlape, tak je to lehčí, člověk se musí chytit, když je mužstvo na vlně," přikyvuje útočník Tomáš Hertl ze San Jose. A Boston, který v minulé sezoně prohrál finále Stanley Cupu v sedmi zápasech, hraje konzistentně i na podzim.

„Ten start měli s Marchandem neskutečný, oni a pak McDavid s Draisaitlem z Edmontonu jsou dvě nejlepší dvojice v NHL. Když máte 19 gólů za 21 zápasů jako Pasta, tak to není špatný," směje se Hertl.

David Pastrňák slaví branku v zápase s New Jersey

Kathy Willens, ČTK/AP

„Celá ta první bostonská lajna si parádně sedla, taky spolu hrají už tři roky... Bergeron je jeden z nejlíp bránících centrů, vyhrál čtyřikrát Selke Trophy, a Marchand je tady snad nejlepší levé křídlo. Umí bránit, vystřelit i nahrát, přejít jeden na jednoho a taky se dostat pod kůži," tvrdí Hertl. „No a pak je tady Pasta, neskutečně šikovnej, když mu to dají, kam potřebuje, tak to prostě bez debat promění," dodává opora Sharks.

V době absence zraněného Bergerona teď plní roli centra elitní řady Bruins David Krejčí a jde mu to skvěle. Ostatně zvládal to výborně už v minulé sezoně. „Ti kluci jsou nejlepší na světě. Z ničeho dokážou připravit výbornou šanci pro spoluhráče, nebo pro sebe," připomíná Krejčí, dvojnásobný nejproduktivnější hráč play off.

Obvykle vysmátý a dobře naladěný obránce New Jersey P.K. Subban vystřelil po úterním zápase s Bostonem z kabiny Devils s nasupenou grimasou. Bruins z obrany domácího týmu nadělali trhací kalendář a dva Pastrňákovy góly dost pocuchaly psychiku někdejšího vítěze Norris Trophy (2013) pro nejlepšího beka NHL...

Hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák (vpravo) se raduje společně s Bradem Marchandem (vlevo) a obráncem Toreyem Krugem (uprostřed) z gólu do sítě St. Louis Blues.

Winslow Townson, Reuters

„Pasta ale potvrzuje, že má výbornou střelu už třetí, čtvrtou sezonu. On na tom pořád pracuje. Jen tak dál, ať mu to tam padá, protože ten potenciál má obrovský," přikyvuje Krejčí.

Zaútočí i na vyhlášeného snajpra Ovečkina?

Kdyby Pastrňák v minulé sezoně kvůli zranění nevynechal šestnáct zápasů, bylo by jeho osobním rekordem mnohem víc než 38 gólů. Možná mohl prohnat i vítěze Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra Alexe Ovečkina, který nastřílel 51 branek.

David Pastrňák v samostatném nájezdu tentokrát neuspěl.

Winslow Townson, Reuters

„O tom, jestli je teď v tabulce první, se ale s Pastou vůbec nebavíme. On sám to neřeší, protože prvotní je tým. Ale jasné, že tu padesátku by určitě nastřílel rád," tvrdí Krejčí.

V současné NHL se však nemůžete na moc věcí spolehnout. Týmy se vznášejí a propadají na výsledkové sinusoidě. Poslední vítězové Stanley Cupu ze St. Louis se v minulém ročníku dokonce odrazili k vrcholu od samého dna tabulky NHL. Krizí si mohou projít i ty největší hvězdy. Nastanou hluchá období bez bodů a gólů a pak záleží i na spoluhráčích, jak vás podrží.

McDavid s Draisaitlem řádí

„Je vlastně týden a něco, co Pasta vedl i bodování a najednou ztrácí deset bodů na McDavida s Draisaitlem, kteří předvádějí neuvěřitelné věci. Jeden dá hattrick, druhý pět asistencí a další den si to prohodí," podivuje se Hertl.

Když v sezoně 2005-06 Jaromír Jágr útočil na korunu krále střelců i vítězství v produktivitě, neměl k sobě v New York Rangers nikoho, o koho by se mohl opřít, zatímco duo Jonathan Cheechoo, Joe Thornton ze San Jose v závěru sezony chrlilo góly i body a nakonec českou hvězdu předběhlo v obou kategoriích.

Davod Pastrňák (vlevo) z Bostonu v souboji s Tomášem Hertlem ze San Jose.

Greg M. Cooper, Reuters

„Možná v některých týmech to pořád tak je, že se hraje na jednoho konkrétního hráče. U nás v Bostonu ale ne. Já už jsem tady nějaký ten pátek a jak se blíží play off, tak se vždycky snažíme hrát ten správný hokej, abychom nešli do play off a najednou začali hrát něco úplně jiného," tvrdí Krejčí. I když... „Pokud by nastalo, že bude mít Pasta 49 gólů, anebo třeba 59 gólů, tak se o tom můžeme bavit. Ale nějak měnit hru, kvůli tomu spoluhráči nebudou."

Pastrňák se tím ale nezatěžuje. Ke své efektivitě ale dokáže přidat i estetickou dimenzi, o to větší zážitek pak jeho současná představení poskytují. A nejen fanouškům z Česka.