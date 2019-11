Běžela 45. minuta zápasu, Boston vedl 3:1 a bránil se přesilovce hostů. Na levé straně se dostal do výhodné střelecké pozice Evan Rodrigues a bez přípravy napálil kotouč. Dvaatřicetiletý Rask, který předtím v souboji před brankou přišel o hokejku, se ale po střele vrhl a puk směřující do odkryté sítě zastavil vyrážečkou. Diváci bouřili, i komentátoři nad spektakulárním zákrokem jásali.

"Byl to instinkt, nemůžu to jinak vysvětlit. Snažíte se něco udělat a trefí vás to," uvedl Rask. "Vůbec nechápu, jak to mohl chytit. To byl zákrok ve stylu Dominika Haška. Pro vás mladší: to byl starší gólman v lize, velmi akrobatický," doplnil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Rask kryl celkově 36 střel, i díky tomuto klíčovému momentu byl vyhlášen první hvězdou zápasu a Bruins slavili výhru 3:2. "Neuvěřitelné. Zvedlo mě to na střídačce z lavičky, bylo to úžasné," komentoval zákrok svého parťáka David Pastrňák. Český útočník pomohl k výhře jubilejním 20. gólem v sezoně a navrch si připsal i asistenci.

Zkraje tohoto týdne předvedl své kvality i Fleury. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem skokem do brankoviště a báječným zákrokem lapačkou zmařil čistou gólovou šanci Nica Petana z Toronta a oslavil jubilejní 450. výhru v NHL. Fleuryho agent Allan Walsh na Twitteru dokonce označil počin svého klienta za zákrok století.