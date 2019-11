Z více než 750 hráčů, kteří zasáhli do této sezony NHL, jich mělo po pondělku na kontě dvojciferný počet branek čtyřiačtyřicet. Z Čechů vedle střeleckého fantoma Davida Pastrňáka patří do této skupiny i jeho někdejší spoluhráč ze stříbrného mistrovství světa osmnáctek v roce 2014 Jakub Vrána. Šikovný rychlík z Washingtonu o sobě dává vědět i mezi hvězdami nabitou ofenzívou Capitals, kteří jsou na špici tabulky.

I když Čechů v NHL ubývá, tak je o vás slyšet dost...

Je fajn, když čeští kluci ukazují ve světě, že umí hrát hokej. Je dobře, že se nám daří a je hezké na to koukat.

Vypadá to, že vám osobně na ledě hodně narostlo sebevědomí, máte stejný pocit?

Já myslím, že je to celkem dobrý. Šancí je dost. Samozřejmě to vždycky může být trošku lepší. Ale musím koukat dopředu, zůstat pozitivní a pořád pracovat na své hře.

Český rychlík Jakub Vrána z Washingtonu v úniku během utkání NHL proti Bostonu.

Bob Dechiara, Reuters

Patříte stabilně mezi nejlepších šest útočníků Capitals, s kým si rozumíte nejvíc?

My už jsme si tady vytvořili nějakou kombinaci jak s Kuzym (Kuzněcovem), tak s Bäckem (Bäckströmem). Ale když mám u sebe Oshe (Oshieho) nebo Williho (Wilsona), tak to jsou taky skvělí hráči. V těch prvních dvou lajnách si všichni dobře rozumíme. A co se týká hry dozadu, odvádíme dobrou práci a proto si vytváříme šance.

Tuhle mantru, že základem je obrana u vás zavedl už předchozí kouč Barry Trotz. Není to pro vás i vaše spoluhráče někdy trochu svazující?

Co jsem měl Barryho, tak jsem víceméně hrál skoro celý rok jen defenzivně. A už tou dobou jsem se v tom hodně zlepšil. Samozřejmě jsou detaily, které se dají v nějakých zápasech udělat líp, ale proto se na ně koukáme na videu, probíráme to a pak to zkoušíme i na tréninku.

Neříkal jste si ale už někdy: sakra, proč já pořád musím uhánět dozadu?

Barrymu to vyšlo, vyhráli jsme s ním Stanley Cup. Takže na jednu stranu mi to pomohlo, ale ofenzivně to pod ním nebylo úplně ono. A já jsem útočný hráč, rád dávám góly, jsem rád i na přesilovce, na které jsem tady bohužel nedostal tolik prostoru. Nehraju první přesilovkovou formaci, která je na ledě většinou minutu a půl. Jsou tu skvělí kluci jako Ovie (Ovečkin), kteří potvrzují, proč na té první přesilovce mají být oni. Já se samozřejmě snažím využít každou šanci, kterou v ofenzivních situacích dostanu, což je hlavně při hře pět na pět.

Český útočník ve službách Washnigtonu, Jakub Vrána, oslavuje proměněný nájezd se svými spoluhráči.

Michael Dwyer, ČTK/AP

Sezonu díky tomu máte rozběhnutou na osobní rekordy...

Já se vždycky chci bavit hokejem., Už odmala co hraju, tak chci dávat góly. To, že jsem třeba neměl taková čísla, bylo dané tím, že jsem hrál víc do obrany. Vy asi víte, jaký jsem hráč, takže to posoudíte sám. Ale teď se cítím dobře a sebevědomě. Taky hraju se skvělými hráči, se kterými si hodně rozumíme a doplňujeme se. Já třeba hodně dobře bruslím, Bäckie zase líp vidí hru a Oshie je střelec, takže to je taky jeden z důvodů, proč vyhráváme hodně zápasů.

Váš tým vypadá vyladěnější než v minulé sezoně, souhlasíte?

Přišlo hodně nových hráčů a zapadli velice dobře do týmu. Třeba v oslabení tam vidím hodně obětování pro tým, jeden spoluhráč se zase popral i se zlomeným nosem. Prostě zastáváme se jeden druhého a máme takové to zdravé jádro. Když jde za bránou do potyčky jeden hráč, tak se tam sjede celá pětka. Stojíme při sobě a ten tým to stmeluje.

Jakub Vrána (13) z Washingtonu překonává brankáře Anaheimu Johna Gibsona (36).

Geoff Burke, Reuters

Je znát, že z vás mají soupeři respekt?

Mají respekt z toho, jak hrajeme a vyhráváme. Do zápasu jdou extra nabuzení, protože chtějí porazit Capitals, kteří jsou první...