V této sezoně si vydělá ve svém týmu nejvíc (9,25 milionu dolarů), o to nepříjemnější byla dvanáctizápasové série bez vstřeleného gólu. Nekonečné čekání na jubilejní 200. zásah v NHL jako by bylo prokletím. A do toho si kouč Alain Vigneault neodpustil poznámku, že za vydané peníze se očekává od českého borce mnohem víc.

S Voráčkem se kritika svezla i na tehdejší spoluhráče z útoku Kevina Hayese a Jamese van Riemsdyka. „Samozřejmě cítí tlak, ale proto taky berou velké peníze. Musíte to ukázat na ledě a být produktivní," vyzýval trápící se hvězdy trenér.

Sám ale nezůstal jen u slov, skomírajícího Voráčka zařadil do formace se Seanem Couturierem a Oskarem Lindblomem a změna rychle přinesla ovoce. Voráček se o víkendu dočkal dvoustého gólu proti Calgary. V pondělí pak gólem a asistencí zařídil výhru nad Vancouverem 2:1. Stejnou bilanci měl v utkání i Couturier.

Voráček nejprve bekhendem přihrál Couturierovi na vyrovnávací gól a pak sám v pokleku trefil bez přípravy z úhlu výhru.

„Cítím, že mám zpátky svoji drzost. Ta mi přesně chyběla. Teď ji mám zpátky. Mám zase správný přístup, který potřebuju, abych byl úspěšný," vysvětloval Voráček.

„Celý zápas hrál naprosto správně. Když bylo třeba bránit, tak bránil. Když bylo potřeba využít jeho postavu v souboji, tak do toho šel. Vytvářel prostor pro sebe i své parťáky z útoku. Byl to asi jeho nejlepší zápas sezony," chválil českého borce Vigneault.

Souhra ve druhém útoku dělala pochopitelně radost i samotným hokejistům. „Všem pomáhá, je vždy v té nejlepší pozici. Stejně tak Oskar (Lindblom)," vyzdvihl Couturierův přínos Voráček.

Jakub Voráček (93) slaví se spoluhráči z Philadelphie gól proti Vancouveru.

Eric Hartline, Reuters

„Poslední roky jsme spolu hráli často. S ním (Voráčkem) a Oskarem jsme končili i minulou sezonu a bylo top hodně dobré. Skvěle se známe a víme, jak spolu hrát. Snažíme se využít naše přednosti, všichni tři umíme být silní na puku," kvitoval Couturier.