Den díkůvzdání má v Americe své zažité tradice. Jednou je i rozdávání jídla potřebným, případně těm, kteří nasazují životy pro ostatní. Tento zvyk mají zavedený i hokejisté Bostonu Bruins. Roky se do této akce zapojuje také kapitán Medvědů Zdeno Chára, který ve čtvrtek roznášel koláče a krocana hasičům a bezdomovcům.

Dvaapadesát krocanů, desítky kilo zeleniny a litry omáčky, to byla část, kterou roznesli dobrovolníci do hasičské stanice a do Domova svatého Františka. Došlo i na sladké koláče, těch byly na čtyři stovky.

„Miluju dávat, miluju dávat víc než dostávat. Když děláte něco takového, cítím pokoru. Můžete vidět všechny lidi, kteří sem přicházejí a pomáhají. Já jsem jen malý kousek této skládačky," citoval server cbslocal.com nejvyššího může NHL, který měří 206 centimetrů.

https://www.facebook.com/NHLBruins/posts/10157898969824962

Celkem se akce zúčastnilo více než padesát dobrovolníků, ti obdarovali více než 350 lidí.

„Je to den, kdy máte rodinu, přátele a něco z toho můžeme přinést našim hostům. To není něco, co normálně dostanou. Můžeme přimět lidi, aby s nimi zacházeli a jednali s nimi jako s lidskými bytostmi, jako jsou oni," nechal se slyšet šéfkuchař Seth Green.