V nočních zápasech NHL se z českých střelců podařilo gólově prosadit pouze Dominiku Kubalíkovi. Do statistik se zapsali čeští hráči převážně asistencemi. Přihrávku zaznamenal Jakub Voráček a pomohl k vítězství Philadelphie nad Montrealem 4:3 po prodloužení. Asistoval také Filip Zadina, který ale nezabránil prohře Detroitu s Washingtonem 2:5. V dresu vítězů zářil Ovečkin, který zaznamenal hattrick, na jednu branku mu přihrával obránce Gudas, asistenci si připsal také Jakub Vrána. Brankář David Rittich byl důležitou oporou Calgary, které porazilo Ottawu 3:1. Při obratu San Jose s Arizonou zaznamenal Tomáš Hertl dvě přihrávky.

Hráči Sharks po gólu kapitána Žraloků Couturea (uprostřed) do prázdné branky, vlevo Tomáš Hertl.

Hráči Islanders slaví gól do sítě Columbusu.

Český obránce Libor Hajek (25) z týmu New York Rangers v akci během utkání NHL.

Pro diváka v počtu českých zástupců nejatraktivnější duel mezi Detroitem a Washingtonem nabídl především skvělou hru Alexandra Ovečkina, který v utkání zaznamenal svůj 24. hattrick v kariéře v NHL. Co na tom, že dvě trefy zaznamenal do prázdné branky, ve čtyřiatřiceti letech je jedním z nejlepších hráčů svého týmu. Ve druhé třetině dokonale zmátl brankáře Berniera, který reagoval už na naznačení střely, Ovečkin nic ale neuspěchal a v klidu objel branku a přesnou střelou zajistil Washingtonu vedení 2:1.

Ve třetí třetině byl pak u všech gólů svého týmu, nejprve přihrával Wilsonovi, který zvyšoval na 3:1. Pak se sice domácím podařilo zásluhou Glendeninga snížit, ale necelé dvě minuty před koncem zápasu přišly dvě bravurní vypíchnutí puku od Ovečkina, který upravil svými dvěma trefami skóre na 5:2 z pohledu Washingtonu. V utkání zaznamenal asistenci útočník Jakub Vrána a obránce Radko Gudas z Capitals, na první gól domácích přihrával Fabbrimu Filip Zadina.

Brankář Rittich pochytal v utkání proti Ottawě 26 z 27 střel a s úspěšností zákroků přes 96 % byl důležitým strůjcem úspěchu Plamenů. Ještě šest minut před koncem zápasu Calgary drželo hubený náskok 1:0, pak Senátoři v 55. minutě srovnali, jenže o minutu později si Plameny vzaly své vedení zpátky, trefil se Elias Lindholm, který i minutu a půl před koncem zápasu upravoval na konečných 3:1.

Florida na domácím ledě hostila Nashville, který si ze Sunrise odvezl jasnou porážku 0:3. Dva góly zaznamenal švédský obránce Strålman, ten první na začátku druhé třetiny, kdy stál totálně nepokrytý na úrovni pravého kruhu pro vhazování a přesnou střelou dostal odražený puk za Sarosova záda. Další trefu si připsal ve třetí třetině, kdy zvyšoval na 2:0, po něm se trefil ještě útočník Barkov.

Na vítězství NY Islanders nad Columbusem 2:0 se podíleli oba brankáři Ostrovanů, v 15. minutě vystřídal startujícího Varlamova jeho kolega Greiss. O góly se postarali Lee s Barzalem. V utkání padl pouze jeden dvouminutový trest na straně domácích, což se moc často nevidí.

Hráči Caroliny se vydali na led Tampy. Blesky toužily připsat si po dvou prohrách v řadě konečně vítězství, jenže to se jim nepovedlo. O vítězství Caroliny se rozhodlo prakticky hned v úvodní třetině, po které Tampa prohrávala už 0:3. Dva body za gól a nahrávku si připsal americký obránce Slavin Jaccob. Ve třetí třetině hráči Tampy pouze upravili výsledek na 2:3, trefili se Point v přesilovce a Johnson. Brankář Mrázek plnil tentokrát roli dvojky, Palát s Ruttou se bodově neprosadili.

Jediný noční zápas došel do prodloužení, a to duel Toronta s Buffalem. Po základní hrací době bylo skóre vyrovnané 1:1, v prodloužení o vítězství Javorových listů rozhodl kapitán Tavares tečovanou střelou do pravého horního růžku Huttonovy branky. Toronto tak vyhrálo ve čtvrtém z posledních pěti utkání.

Konečně o další českou stopu v dnešních zápasech NHL se postaral útočník Sharks Tomáš Hertl, který v duelu s Arizonou stál u obratu z 1:2 na konečných 4:2. Ve druhé třetině před brankou přiťukl Meierovi střelu Vlasiče, v té třetí vyhozeným pukem při hře bez brankáře našel volného Coutureho, který to pak už neměl těžké. Žraloci tedy vyhráli svůj čtvrtý zápas z posledních pěti odehraných.

V utkání Pittsburghu se St. Louis nestačila přihrávka Dominika Simona na vítězství, Tučňáci poměrně jasně prohráli 2:5. Po dvou třetinách však náskok St. Louis byl pouze jednobrankový, jenže do poloviny třetí třetiny ho hráči Blues navýšili už na tři branky, Letangovi se podařilo po přihrávce Simona ještě sedm minut před koncem snížit na 2:4, jenže k obratu to Tučňáky nenastartovalo. Naopak nabídli soupeřům přesilovku, kterou bez váhání využil Schwartz.

Kubalík s Kämpfem schytali debakl

Na góly nejbohatší noční zápas viděli diváci v Denveru, kde se odehrál zápas mezi Coloradem a Chicagem. Chicago se sice dokázalo prosadit ve 2. minutě v oslabení, ale to bylo od něj na dlouhou dobu vše. Pak přišla kanonáda Colorada. Ve 26. minutě vedli hráči Lavin už 5:1, pátý gól vyhnal z branky Crawforda, jenže změnu v brankovišti hráči Colorada skoro ani nezaznamenali a přidali další dva góly.

Po polovině zápasu se podařilo prosadit Kubalíkovi, který snižoval na 2:7 po přihrávce od svého českého parťáka Davida Kämpfa. V poslední třetině už padl jen jeden gól, naštěstí pro Chicago do branky Colorada, v přesilovce se trefil Kane. Colorado potvrdilo vzrůstající formu a i bez české opory v brance, Pavla Francouze, zvítězilo jasně 7:3.

Voráček asistoval při výhře nad Montrealem

Hokejisté New Jersey v sestavě s českým útočníkem Pavlem Zachou prohráli v NHL s NY Rangers 0:4. V barvách vítězů se představili obránce Libor Hájek a útočník Filip Chytil, ale gólově se neprosadili. Ďáblové z New Jersey šli sice do zápasu s vědomím, že vyhráli poslední čtyři duely s Rangers. Tentokrát na úspěšnou sérii nenavázali, naopak hráči Rangers vyhráli čtvrté z posledních pěti utkání zámořské soutěže.

Ve druhém duelu vyhrála Philadelphia na ledě Montrealu 4:3 v prodloužení, jednu asistenci si v dresu vítězů připsal Jakub Voráček. Montreal udeřil už po devatenácti sekundách hry, hosté ale srovnali ve 28. minutě Braunem, jemuž přihrál Jakub Voráček. Za sedmadvacet sekund už ale Canadiens zase vedli. Divokou pasáž následně ukončil o dalších 45 sekund později vyrovnávací gól Hayese na 2:2. Zápas nakonec dospěl za stavu 3:3 do prodloužení, kde rozhodl bitvu ve prospěch Flyers ruský obránce Provorov.