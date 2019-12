Většinou to bývá právě on, kdo tvrdou hrou znepříjemňuje soupeřům jejich působení na ledě. V úterním duelu NHL v San Jose však hokejový obránce Washingtonu Radko Gudas ostrou ránu sám inkasoval. Od útočníka Žraloků Evandera Kanea to však byl zákrok za hranou, a taky za něj od rozhodčích inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Komise pro bezpečnost hráčů mu následně udělila také nejvyšší možnou pokutu 5000 dolarů.