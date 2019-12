Jak jste prožíval na střídačce dramatický zápas, v němž dlouho nepadaly branky?

Hezká podívaná a hezký zápas s šancemi na obou stranách. Oba brankáři, náš Grubauer i torontský Andersen byli hvězdami utkání. Pro mne to jsou větší nervy, když sedím na střídačce a mám víc času nad vším přemýšlet. V brance se soustřeďuji na puk.

Dá se naučit něco na střídačce, čte pak gólman jinak hru? Pro vás byl zápas zajímavý i tím, že jste proti Torontu v Coloradu chytal...

Snažím se sledovat svého kolegu Grubauera, jak řeší určité situace, zároveň pozorně sleduji brankáře na druhé straně. Baví mne to a snažím se něco přiučit. Pozoruji i útočníky, jakým způsobem zakončují. Hokej zde je neskutečnou zábavou, protože NHL je asi maximum, co lze vidět.

Pavel Francouz v utkání s Chicagem.

Paul Beaty, ČTK/AP

V listopadu jste chytal pětkrát, máte celkově průměr obdržených branek na zápas 2,48 a úspěšnost 92,4 %, byl jste první brankář Colorada od roku 2005, který měl úvodní zápas vítězný. I závěr měsíce byl úspěšný - dvě vítězství...

Nebylo to lehké, protože jsme měli řadu zraněných hráčů a body získané v těchto utkáních se nám mohou hodit při závěrečném účtování.

Jste na druhém místě v divizi, jak zatím hodnotíte sezonu?

Je velice brzy něco hodnotit. Snažím se chytat, co nejlépe. Myslím, že si vedeme dobře, ale čeká nás hodně zápasů a přiznám se, že na tabulku moc nekoukám. Jednak protože je brzy, a pak je hodně zkreslená - každý tým má odehraný jiný počet zápasů.

Stoupal jste nahoru. Nejprve první liga za Ústí, následovala extraliga v Litvínově, KHL, reprezentace, AHL a nyní NHL... Dají se tyto soutěže porovnat?

Těžko, pokaždé šlo o jiné období. V Ústí jsem sbíral zkušenosti, v Litvínově se stabilizoval. V KHL to bylo podobné, během první sezony jsem se tam rozkoukával, pak se to ustálilo a přišla nabídka ze severní Ameriky. Musel jsem na farmu, zvyknout si na zdejší styl hokeje, zdejší život. Vždycky to byly malé krůčky, ale postupně jsem se k tomu prokousával.

Brankář Colorada Pavel Francouz lapil střelu Columbusu.

Jack Dempsey, ČTK/AP

Asi není náhoda, že máte stejné číslo jako Dominik Hašek...

V Čechách i v Rusku jsem hrál s číslem 33, ale v Coloradu to nebylo možné. Číslo, které nosila místní legenda Patrik Roy, bylo vyřazeno, takže jsem zvolil číslo 39. Jednak protože ho mám rád, ale také proto, že ho nosil Dominik Hašek.

Pokud jde o vaše cíle, chcete postoupit do Stanley Cupu a stát se jedničkou?

Máme s kolegou Grubauerem role rozdané. Někdy to není lehké, když se hraje ve dvou dnech, tak chytám druhý zápas. To je úděl druhého gólmana. Uvidíme, jak to půjde dál, ale hlavním úkolem zůstává Stanley Cup.