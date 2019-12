Už patnáctý gól a k tomu dvanáctá asistence, v probíhajícím ročníku se naplno ukazuje talent třiadvacetiletého Jakuba Vrány, který se veze na pohodě, která ve Washingtonu panuje po úžasném startu do sezony. Tentokrát to odnesl na svém ledě Anaheim.

Vrána se poprvé do statistik uvedl ve druhé třetině, když se podílel druhou asistencí na brance Jevgenije Kuzněcova, který našel mezírku ve výstroji veterána v brance Kačerů, Ryana Millera. Velká chvíle rodáka z Prahy ale přišla až o pár chvil později. V čase 41:37 totiž výborně načasoval presink, vystihl nepřesnou rozehrávku domácích a s beckhendovým překonaním Millera už si nedělal problémy.

O pár chvilek dříve se do statistik zapsal i Ondřej Kaše, jenž měl svůj podíl na brance Henriqueho. Aby toho z českého pohledu nebylo málo, do rvačky se zapojil i tvrďák Radko Gudas, kterému se postavil Nicolas Deslauriers, který bitku nad českou mlátičkou jednoznačně vyhrál...

Na led do New Jersey přijelo trápící se Chicago a hned úvod zápasu nabídl přehlídku přesilových her. Nedovoleně si počínali především hosté a Ďáblové hráli v úvodních patnácti minutách hned třikrát přesilovku. Tu poslední využil schovanou střelou Taylor Hall, který vstřelil svůj pátý gól sezony. I jeho branková bilance ostatně napovídá, jak slabá je letos produktivita New Jersey - jednička draftu z roku 2010 chtěla po třetině základní části rozhodně jiná čísla.

V nerovnovážném počtu hráčů se prosadili i hosté, když Alex DeBrincat využil přehledu Patricka Kanea a promptně zakončil. V dalším průběhu utkání už své celky drželi kanadští gólmani na obou stranách. Jak domácí Blackwood, tak i o generaci starší Corey Crawford předvedli hodně kvalitní výkony a velkou měrou se zasloužili o to, že se zápas dostal až k samostatným nájezdům.

V dovednostní soutěži rozhodl až pátý nájezd. Zatímco překvapivá volba Blackhawks - mladíček Kirby Dach - nezaváhal. Hvězdička Devils a vrstevník Dacha Jack Hughes neproměnil a bod navíc putuje ke svěřencům kouče Collitona.

Hostující mužstvo se radovalo i v dalším zápase. Montreal loupil v nejslavnější aréně světa a pro domácí to rozhodně příjemné nebylo. Nejen, že těsně prohráli, ale v tabulce Východní konference se svým pátečním soupeřem nechali přeskočit. Vítěznou branku vstřelil minutu před koncem základní hrací doby zkušený harcovník Nate Thompson, který zachoval klid a beckhendem překonal Alexandra Georgijeva, který dostal příležitost v brance Rangers.

Ač byli střelecky méně aktivní (26-33), mohli se spolehnout na vynikajícího Tristana Jarryho. Čtyřiadvacetiletý gólman Penguins letos podruhé pochytal všechny puky a po právu byl zvolen první hvězdou domácího utkání s Arizonou. Vítěznou trefou se připomněl Jevgenij Malkin, který i letos s přehledem drží průměr více než jednoho bodu na utkání.

Edmonton díky dobrému vstupu do zápasu porazil Los Angeles a znovu měli obrovský podíl na triumfu hlavní útočná esa kanadského celku. Leon Draisaitl se nejprve sám trefil a pak ještě připravil rozhodující gól Alexovi Chiassonovi. Connor McDavid u vítězné branky asistoval také. Hráči z Kalifornie se snažili, přestříleli druhý tým Západní konference, leč doplatili na produktivitu. O jedinou branku Kings se až ve třetí třetině postaral Mike Amadio.