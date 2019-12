Skvělé představení předvedli v sobotním programu hokejové NHL čeští brankáři. Petr Mrázek pomohl Carolině 22 úspěšnými zákroky k přesvědčivé výhře nad Minnesotou, Pavel Francouz zase vystřídal zraněného Grubauera a gól za více než 42 minut nepustil. Filip Hronek se připomněl trefou v zápase s Detroitem. Na výhru to ale trápícím se Rudým křídlům nestačilo. V bitce se po včerejší Gudasově vložce objevil i méně častý zápasník Jakub Voráček...

Petr Mrázek podává kvalitní výkony, na které navázal i v duelu s Minnesotou. Jeho tým sice brzy prohrával po zásahu Ryana Donata, dokázal se však rychle oklepat, jednoznačně převzal otěže zápasu do svých rukou, a ještě v první třetině brankami Lucase Wallmarka a Alexandra Svečnikova duel otočil.

Pak už přišel čas finské hvězdy Hurikánů. Sebastian Aho proměnil zbývající část zápasu ve svojí "One man show" a třemi brankami a dalšími dvěma asistencemi pohodlně režíroval vítězství Caroliny. A že to byl perfektní finský večer, potvrdí určitě i Teuvo Teravainen, který zůstal jen v mírném stínu za svým krajanem a třemi přihrávkami si při výhře 6:2 vysloužil post druhé hvězdy utkání.

Pavel Francouz sice nedostal v brance Colorada příležitost hned od začátku, do branky se však dostal asi rychleji než předpokládal. Zraněného německého parťáka Philippa Grubauera střídal už před koncem první části hry.

Francouz prožívá v NHL zatím své nejlepší období zámořské štace a pohodu přenesl i do zbytku zápasu v Bostonu. Vůbec mu nevadilo, že proti němu stojí nejlepší střelec NHL a další smečka zkušených borců. Pochytal všech 16 střel a mohl také pochválit své spoluhráče, kteří byli hodně produktivní, když z dvaceti pokusů vytěžili rovnou 4 branky. České duo ve službách Bruins se tentokrát při prohře 1:4 neprosadilo...

Tragický Detroit nezabodoval ani proti Pittsburghu. Gól útěchy vstřelil ofenzivní český bek Filip Hronek, který ve druhé třetině dobře doplnil domácí útok a jednoduchou brankou snižoval na 2:4. Co to bylo ale nejhoršímu týmu celé soutěže platné, když pětkrát inkasoval a znovu prohrál... Celkové skóre týmu z města motorů je doslova žalostné - 66:124.

Nashville neprožívá úplně ideální období, na slabé New Jersey však dokázal vyzrát a to hlavně díky produktivnímu útoku. Body si rozdělilo při výhře 6:4 hned 12 hráčů! Za hosty si jednu asistenci připsal také český forvard Pavel Zacha, jenž asistoval u gólu Jespera Bratta.

Tampa v domácím zápase znemožnila San Jose poměrem 7:1. Překvapivými hrdiny zápasu byli dva nenápadní borci ze čtvrté pětky domácího celku. Carter Verhaege měl v utkání bilanci 1+2, jeho o něco známější kolega Alexander Killorn dokonce součet 1+3.

Philadelphia vstoupila do utkání s Ottawou výborně, když ji do vedení poslal už po 105 sekundách hry Konecny. Hosté však dokázali bleskově odpovědět. V páté minutě se o vyrovnávací trefu postaral Tkachuk, domácí však přesto šli do kabin s těsným vedením. O necelé dvě minuty později totiž překonal Andersona Gostisbehere a zajistil Letcům vedení 2:1.

I na druhý gól Flyers našli však Senátoři odpověď. V 34. minutě vyrovnal dokonce ve vlastním oslabení Cuclair. Philadelphia si vzala vedení zpět v 44. minutě díky trefě Provorovova ani to však nebyl gól vítězný. Pět minut před závěrečnou sirénou vyrovnal na 3:3 Laughton.

Uplynulo však pouhých jedenáct sekund a Laughton počtvrté překonal Andersona a zajistil tak domácím vydřenou výhru 4:3. Český útočník ve službách Letců Jakub Voráček se do statistik nezapsal, upozornil na sebe však vítěznou bitkou s Nickem Paulem, kterého nakonec k potěše domácích fanoušků poslal jako první k ledu.

VIDEO: Jakub Voráček pěstní souboj vyhrál